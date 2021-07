Tyske alarmsystemer udbygges efter oversvømmelser

Den tyske forbundsregering lover mandag, at landets advarselssystemer i forbindelse med oversvømmelser vil blive forbedret.

Meldingen kommer efter hård kritik af det nuværende system efter de katastrofale oversvømmelser, som har kostet mindst 165 mennesker livet i forbundsrepublikken.

Under oversvømmelserne, som var de værste i landet i nyere tid, blev store områder i to vestlige delstater overskyllet med vandmasser, som væltede og ødelagde huse, træer, biler, broer og veje.

Mange af dødsofrene i Tyskland er fundet i vandfyldte kældre, hvor de har forsøgt at redde værdifulde ejendele. Andre blev skyllet væk og blev dræbt eller kvæstet af det strømmende vand.

I delstaten Rheinland-Pfalz er 117 bekræftet døde, mens 47 er fundet omkommet i nabodelstaten Nordrhein-Westfalen og en er omkommet i Bayern. I nabolandet Belgien er 31 omkommet.

I Berlin siger regeringstalskvinden Martina Fietz, at det nationale advarselssystem og mobiltelefon-app'en Nina havde 'virket', men regeringen erkender, at katastrofens følger har gjort det klart, at 'vi må handle hurtigere og bedre'.

Armin Schuster, som leder regeringens civile beredskabsstyrelse, BKK, opfordrer på tysk radio til, at der genindsættes sirener som en del af landets advarselssystem.

Forbundskansler Angela Merkel besøgte søndag katastrofeområder i delstaten Rheinland-Pfalz.

Oversvømmelserne har sendt debatten om klimaforandringer højt op på dagsordenen i Tyskland forud for parlamentsvalget den 26. september. Her ender Merkels 16-årige styre, og en ny forbundskansler skal findes.

Ifølge eksperter fører global opvarmning til hyppigere og mere voldsomme oversvømmelser, fordi varmere luft kan indeholde mere vand.