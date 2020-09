Tyske myndigheder: Aleksej Navalnyj forgiftet med nervegift

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs blev udsat for nervegift. Det oplyser en talsmand for den tyske regering ifølge Reuters.

Det konkluderer de tyske myndigheder efter lægerne på det berlinske hospital, hvor han er indlagt, har foretaget grundige undersøgelser af oppositionslederen.

- Det er chokerende, at Navalnyj er blevet offer for et angreb med en kemisk nervegift i Rusland, siger Steffen Seibert talsmand for den tyske regering, ifølge Reuters.

Personer, der er tæt på Aleksej Navalnyjs, siger, at han øjensynligt blev forgiftet, da han drak en kop te.

Tyskland vil nu informere både Nato og EU om konklusionen. De opfordrer nu Rusland til at komme med en forklaring.

Russisk nervegift

Novichok er en russisk type nervegift, som blev fremstillet i Sovjetunionen.

Stoffet blev fremstillet under den kolde krig og har tidligere været brugt mod kritikere af det russiske styre.

Det vakte blandt andet opsigt i 2018, da stoffet blev brugt til et forsøgt drab på en tidligere russisk spion og hans datter i den engelske by Salisbury.

To russiske agenter blev efterfølgende udpeget som gerningsmændende.

Opdateres . . .