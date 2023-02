Tyskland: Endnu ingen beviser for russisk sabotage

Expressen sender her et undervandskamera 80 meter ned i farvandet omkring den svenske økonomiske zone i Østersøen for at tage billeder af Nord Stream 1. Læs mere her

Tyske efterforskere har indtil videre ikke fundet nogen beviser for, at Rusland stod bag eksplosioner på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 i september.

Det siger den tyske chefanklager Peter Frank i Die Welts søndagsmagasin. Det tyske nyhedsbureau dpa har læst interviewet på forhånd.

- Det kan ikke bevises på nuværende tidspunkt. Efterforskningen fortsætter.

Tyskland har ved hjælp af to skibe samlet vand- og jordprøver samt rester fra gasledningerne. Stedet, hvor eksplosionerne fandt sted, er også blevet undersøgt og dokumenteret grundigt, skriver dpa.

- Vi er nu ved at undersøge det her kriminalteknisk, siger den tyske anklager.

I alt fire lækager opstod efter eksplosioner på de vigtige gasledninger Nord Stream 1 og 2, der løber fra Rusland til Tyskland.

Eksplosionerne fandt sted nær Bornholm den 26. september sidste år.

Annonce:

Det var ikke dansk farvand, men derimod i det, der kaldes for Danmarks eksklusive økonomiske zone. Det danske farvand går ud til 12 sømil - knap 24 kilometer - fra kysten. Derefter følger den eksklusive økonomiske zone.

Danske og svenske undersøgelser har vist, at der var tale om overlagt sabotage, men der er ikke peget på lande, der kunne stå bag eksplosionerne.

Den amerikanske avis The Washington Post skrev i december med henvisning til udtalelser og vurderinger fra diplomater og efterretningskilder, at der ikke er fundet nogen klare beviser for, at Rusland selv står bag angrebene.

Det hævdede flere vestlige regeringer og analytikere efter eksplosionerne.

Nogle kilder har ifølge The Washington Post udtalt, at det måske aldrig bliver muligt at få fastslået, hvem der stod bag sabotagen.

Nord Stream 1 og 2 har en fælles årlig kapacitet på 110 milliarder kubikmeter - mere end halvdelen af Ruslands normale gaseksport.