Tyskland sender missiler og panserværnsvåben til Ukraine

Tyskland vil sende 500 Stinger-missiler og 1000 panserværnsvåben fra de tyske våbenlagre til Ukraine.

Det meddeler den tyske regering lørdag aften.

Det markerer et betydeligt skifte fra Tysklands årelange politik mod våbeneksport til krigszoner.

- Det russiske angreb markerer et vendepunkt, skriver den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, på Twitter.

- Det er vores pligt at gøre vort bedste for at støtte Ukraine i at forsvare sig mod Putins invasionshær, skriver han.

Det tyske økonomiministerium meddeler, at det lørdag også er godkendt at sende 14 pansrede køretøjer til Ukraine.

På Twitter svarer den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, den tyske kansler:

- Bliv ved med det, kansler Olaf Scholz! Antikrigskoalition i aktion!

Tidligere lørdag havde den tyske regering givet tilladelse til, at både Holland og Estland måtte videresende tysk fremstillede våben til Ukraine.

For Estlands vedkommende er det våben, der stammer fra de gamle østtyske lagre, skriver nyhedsbureauet dpa. De blev i første omgang givet til Finland i 1990'erne og kom derfra videre til Estland.

Aftalen fra dengang siger, at Tyskland skal godkende, hvis tyske våben overdrages til andre lande.

En lang række andre lande - blandt andet USA, Storbritannien og Frankrig - har også sendt våben til Ukraine eller lovet at sende både missiler, raketstyr, maskingeværer og andet materiel.