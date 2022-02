Tyskland vil lukke luftrummet for russiske fly

Tysklands transportminister, Volker Wissing, går ind for at lukke tysk luftrum for russiske fly.

Det meddeler ministeriet lørdag på Twitter.

Ministeren skal have truffet beslutning om, at alle de nødvendige foranstaltninger bliver gjort, så det kan gennemføres.

Ruslands invasion af Ukraine har allerede ført til, at en række lande har forbudt russiske fly i deres luftrum. Det gælder Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet og Polen.

Estland, Letland og Litauen har også lukket deres luftrum for Rusland. Det samme har Slovenien og Rumænien, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Det tyske flyselskab Lufthansa meddelte tidligere lørdag, at det ikke ville flyve til eller over Rusland.

En EU-diplomat har til nyhedsbureauet dpa udtalt:

- Det er meget sandsynligt, at også de andre EU-lande vil lukke deres luftrum, siger diplomaten uden at stå frem med navn.

Ruslands luftfartsmyndighed, Rosaviation, har svaret igen ved at forbyde fly fra en række lande i at lande i russiske lufthavne eller flyve over Rusland.

Det drejer sig ifølge AFP om de tre baltiske lande, Slovenien, Bulgarien, Polen, Tjekkiet og Rumænien.

EU's agentur for flysikkerhed, Easa, advarede kort efter Ruslands invasion af Ukraine torsdag flyselskaber mod at flyve over Ukraine eller nær landets grænser.

Forinden havde Ukraine lukket sit luftrum delvist for civile fly. Det skete i kølvandet af advarsler om risiko for nedskydning af fly.

Ifølge flyovervågningssitet FlightRadar24 var et ubemandet amerikansk rekognosceringsfly et af de eneste fly over Ukraine, der delte sin position natten til torsdag dansk tid.