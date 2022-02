Tysklands regering bremser godkendelsen af Nord Stream 2

Den tyske regering har besluttet at bremse godkendelsen af gasledningen Nord Stream 2.

Det siger den tyske forbundskansler ifølge flere tyske medier på et pressemøde.

Det sker på grund af den eskalerende konflikt omkring Ukraine.

Gasledningen, der også passerer dansk farvand, løber mellem Vyborg i Rusland og Lubmin i Tyskland.

- I dag bad jeg det føderale økonomiministerium om at trække den eksisterende rapport om analysen af ​​forsyningssikkerhed hos Federal Network Agency tilbage, sagde han på pressemødet.

- Det lyder teknisk, men det er det nødvendige, administrative skridt, så rørledningen ikke kan certificeres nu og uden denne certificering kan Nord Stream 2 ikke sættes i drift, forklarer han ifølge mediet ZDF.

Har tøvet

Olaf Scholz har indtil nu været tøvende i forhold til at melde ud om, hvorvidt gasledningen kunne blive omfattet af sanktioner.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har flere gange opfordret til, at projektet standses, men den tyske regering har flere gange siden nytår sagt, at den ikke vil have gasledningen blandet sammen med konflikten.

I september blev gasledningen færdigbygget, og den er også siden blevet testet. Men den er altså endnu ikke sat i drift.

Det er uvist, hvor længe godkendelsen bremses.

Gasledningen har været genstand for konflikt mellem USA og Tyskland, siden det kom frem, at der var indgået aftale om at bygge den.

Her har man fra amerikansk side frygtet, at den kunne bruges som russisk pressionsmiddel over for Europa, fordi Europa og i særdeleshed Tyskland gør sig både økonomisk og forsyningsmæssigt afhængige af Rusland.

Ros fra danske politikere

På Twitter meddeler Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at han er glad for den tyske regerings beslutning.

'Godt at Tysklands regering nu melder klart ud og vil stoppe godkendelsen af Nord Stream gasledningen,' skriver han.

'Jeg håber, at EU melder meget hårde og kontante sanktioner ud senere i dag,' skriver han videre.

Også Konservatives Katarina Ammitzbøll bakker op om beslutningen.

'Godt gået Tyskalnd. EU må stå sammen, vise stærk ledelse i en usikker tid,' skriver hun på Twitter.