Ud af flere tusinde: Trump har fanget to

To IS-kriger, der anklages for at stå bag flere henrettelser, er blevet taget med væk fra det nordøstlige Syrien af det amerikanske militær

Det amerikanske militær har medbragt to tilfangetaget IS-krigere, der er en del af den britiske IS-celle, fra tilbagetoget i det nordøstlige Syrien.

Det skriver CNN samt den amerikanske præsident Donald Trump på sin Twitter-profil.

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Trump beskriver de to med kælenavnet 'Beatles' som 'de værste af de værste', og at de er blevet 'fragtet til en sikker lokation under amerikansk kontrol.'

The New York Times-skribent Rukmini Callimachi, der dækker IS og al-Qaeda, giver dog ikke meget for, at det kun er to personer, som USA har i sin varetægt.

I et tweet skriver hun:

'Fængslerne og lejrene i det nordlige Syrien har flere end 10.000 medlemmer af IS og deres familier. Ud af den pulje sikrer USA, at to personer bliver bag tremmer.'

This Tweet is something else. “In case the Kurds or Turkey lose control....” Lose control of what? The prisons & camps in northern Syria currently hold 10s of 1000s of ISIS members & their families. Out of this pool, the US is making sure that exactly 2 detainees stay behind bars https://t.co/oRgObhZTJN — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) October 10, 2019

Tyrkiet i kæmpe angreb: Civile meldes dræbt

Højtprofilerede

IS-krigerne beskrives som 'højtprofilerede' og har siddet fængslet i det nordøstlige Syrien i et år, men som led i USA's tilbagetog i området har de taget fangerne med af frygt for, at de skulle undslippe, mens Tyrkiet rykker ind i området.

IS-cellen, som de to har været en del af, er anklaget for at stå bag omkring to dusin henrettelser ved halshugning på blandt andre James Foley, den amerikanske journalist Steven Sotloff og den amerikanske nødhjælpsarbejder Peter Kassig.

Ekspert: Erdogan fik sin vilje

Udover henrettelserne mener man også, at de to har været med til at udføre grove former for tortur på vestlige fanger ved blandet andet water-boarding og korsfæstelser.

Derfor er det muligt ifølge CNN, at de to er blevet taget med til USA for at blive retsforfulgt.

Gruppens formodede leder, der blev kendt som Jihadi John, blev dræbt i et luftangreb i Syrien i 2015.

EU kræver tyrkisk invasion i Syrien stoppet