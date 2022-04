Udbryderrepublik i Moldova melder om angreb ved våbendepot

Det indenrigsministerium i Transnistrien siger onsdag, at der er blevet skudt mod en landsby med et russisk våbendepot.

Det er sket, efter der var sendt droner ind over området fra Ukraine, hedder det.

Transnistrien er en smal region i Moldova, der har selvstyre og en tæt tilknytning til Rusland.

Området grænser op til Ukraine og er hjemsted for en base med 1500 russiske soldater.

Det kommer efter meldinger mandag og tirsdag om eksplosioner i regionen. De betegnes af de lokale myndigheder som 'terrorangreb'. Bekymringen er, at krigen i Ukraine kan være på vej til området.

- I aftes blev adskillige droner bemærket på himlen over landsbyen Kolbasna, fremgår det af en erklæring fra 'indenrigsministeriet'.

- Dronerne var sendt mod Transnistrien territorium fra Ukraine, konstateres det.

Kolbasna ligger cirka to kilometer fra grænsen til Ukraine. Byen hedder på rumænsk Cobasna. Rumænsk er det officielle sprog i Moldova.

Her er oplagret 20.000 ton ammunition. Det stammer fra sovjettiden og bevogtes af russiske soldater.

Et væbnet oprør mod Moldovas regering i 1992 betød, at Transnistrien blev et selvstyrende område. Rusland har opretholdt det som et russisk brohoved i det sydøstlige Europa.

Ukraines viceforsvarsminister Hanna Malyar anklager onsdag Rusland for at gøre klar til at bruge Transnistrien som et område, der kan bruges til aggressioner mod Ukraine eller Moldova

Rusland har tidligere meddelt, at man følger udviklingen i regionen tæt, og at man vil undgå et scenarie, hvor man er nødt til at gribe ind i området.

