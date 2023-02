Uden fortilfælde: Bidens 'risikable' besøg i Ukraine

Kun Joe Bidens allernærmeste stab og to journalister kendte til hans planer om at besøge Ukraines hovedstad

Enestående. Uden fortilfælde.

Sådan beskriver kilder i Det Hvide Hus præsident Joe Bidens besøg i Ukraine mandag.

For selvom besøget for resten af verden kommer ud af det blå, er det langtfra tilfældet, når en af verdens mest magtfulde mænd skal besøge en præsident, hvis land er i krig.

Det skriver den britiske tv-station BBC.

Det er første gang, Joe Biden besøger Ukraine, siden Rusland invaderede landet for snart et år siden. Og selvom det for mange iagttagere kommer som en overraskelse, har besøget taget måneder at planlægge, og først fredag blev det besluttet at gennemføre planen, skriver BBC og CNN.

Besøget finder sted i forbindelse med et andet besøg i nabolandet Polen - og blot dagen før at Vladimir Putin skal holde sin årlige tale til russerne.

Ifølge BBC havde flere politiske korrespondenter spekuleret i, om den amerikanske præsident mon ville besøge Ukraine, nu han alligevel var i Polen.

Putin var advaret om Bidens besøg

Men ingen havde regnet med at, at det ville ske, som det gjorde, indtil den amerikanske præsident pludselig kunne ses vandre rundt i solen med præsident Zelenskyj.

'På trods af spekulationer blandt dele af pressen om Biden ville planlægge en tur til Ukraine, mens han var i Polen, kom besøget som en stor overraskelse for alle. Billedet af ham stående side om side med præsident Volodymyr Zelenskyj i hjertet af Kyiv til lyden af luftalarmer er et stærkere budskab end noget, han nogensinde ville kunne sige i en tale i Polen', skriver BBC's USA-redaktør.

Togturen fra den polske grænse til Kyiv tog 10 timer. Foto: Ritzau Scanpix

Turen til Ukraine foregik både med fly og tog, og kun Joe Bidens nærmeste stab og to unavngivne journalister var med om bord.

Præsidenten kunne have stoppet andre steder i Ukraine, der ville have været nemmere at komme til - og ikke mindst fra - men han pressede ifølge BBC selv på for, at den symbolske tur skulle ende i Kyiv.

Kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus Kate Bedingfield kalder turen for 'risikabel'.

- Det var risikabelt, og ingen skal være i tvivl om, at Joe Biden er en leder, der tager sit ansvar meget seriøst, udtaler Kate Bedingfield ifølge BBC.

Ifølge CNN har Biden under sit besøg annonceret, at USA vil bidrage med yderligere støtte til Ukraine, og at støtten vil vare ved.

- Putin troede, at Ukraine var svagt, og at Vesten var splittet. Han troede, at han kunne holde længere end os. Det tænker han ikke længere, sagde Biden i en tale mandag, inden han satte sig i et tog tilbage til Polen.

