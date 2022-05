Udenrigsminister: Putin afpresser verden

Blandt andre Ukraines udenrigsminister beskylder Putin for at afpresse resten af verden ved at blokere for eksporten af hvede fra Ukraine

Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba mener, at Vladimir Putin afpresser verden. Det gør de ved, at kræve lempelse af sanktioner mod Rusland for at åbne for blokaden af ukrainske havne.

Det udtalte han på World Economic Forum i Davos onsdag. Det skriver Dagbladet.

Ukrainsk hvede ligger i siloer - klar til at blive ekporteret. Men fordi eksportruten er lukket af Rusland, kan det givet vis ikke blive eksporteret.

- Du finder ikke et bedre eksempel på afpresning i internationale relationer, siger Kuleba.

Ikke alene

Ukraines udenrigsminister er ikke den eneste, der har udtrykt bekymring over problematikken.

- Det er helt forfærdeligt, at Putin forsøger at holde verden som gidsel, og han gør sult og mangel på mad blandt de fattigste mennesker rundt om i verden til et våben, siger den britiske udenrigsminister, Liz Truss.

Sidste uge advarede FN's generalsekretær Antonio Gueteressen også om, at den russiske invasion af Ukraine kan medføre en langvarig global fødevarekrise.

Havne blokeret

Ukraines havne i Sortehavet har været blokeret, siden Rusland indvandrede Ukraine d. 24. februar.

Situationen har medført, at det globale udbud er blevet reduceret, og prisen på alternativer er også steget.

Rusland og Ukraine producerer 30 procent af verdens hvedeforsyning.

Før krigen blev Ukraine set som verdens brødkurv - og med god grund. De eksporterede nemlig 4,5 millioner tons landbrugsprodukter om måneden gennem landets havne.

Men siden Rusland indledte sin invasion i februar, er eksporten kollapset, og priserne er røget i vejret.

FN har udtalt, at der i øjeblikket sidder omkring 20 millioner tons korn fast i Ukraine fra den forrige høst.