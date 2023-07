Udenrigsminister: Rusland bliver stærkere efter oprør

Den private lejehær Wagner-gruppens oprør i Rusland sidste weekend var blot et 'mindre problem' ifølge landets udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Det sagde han på et pressemøde fredag ifølge avisen The New York Times.

Han fastslog også, at Rusland vil blive 'stærkere og mere modstandsdygtig' efter oprøret.

- Hvis nogen i Vesten er i tvivl om dette, så er det deres problem, sagde han ifølge avisen.

Han tilføjede også, at vestlige lande, der støtter Ukraine, tager fejl, hvis de håber, at 'den russiske regerings facade er krakeleret'.

Hverken Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, eller den russiske topgeneral Sergej Surovikin er blevet set siden oprøret.

Surovikin skulle angiveligt have haft kendskab til Wagner-gruppens oprør.

Den belarusiske regering sagde tirsdag, at Jevgenij Prigozjin er gået i eksil i landet. Det har ingen uafhængige kilder kunnet bekræfte.

Wagner-gruppen rykkede 24. juni op gennem Rusland og stoppede angiveligt 200 kilometer fra Moskva.

Oprøret blev afblæst for at 'undgå at udgyde russisk blod' med en aftale, der blev til ved hjælp af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko.

The New York Times og The Wall Street Journal skrev også fredag, at CIA-direktøren William Burns efter oprøret har snakket i telefon med den russiske spionchef Sergej Narysjkin.

Det skete for at fastslå, at USA ikke på nogen måde var involveret i oprøret.

USA's præsident, Joe Biden, sagde tidligere på ugen, at det endnu er for tidligt at sige, om Vladimir Putin med sine 23 år som Ruslands præsident er blevet svækket af oprøret.

- Det er svært at sige, men han er tydeligvis ved at tabe krigen (i Ukraine, red.), sagde Biden ifølge nyhedsbureauet AFP.