Uhyggelig ferie: Mila og Jan gemmer sig for russerne

Planen var, at Mila og Jan Andersen skulle til Ukraine for at besøge familien. I stedet har ferien udviklet sig til et vaskeægte mareridt, hvor ægteparret holder sig i skjul af frygt for russernes missiler og bomber

Det skulle have været en hyggelig familieferie. Men i stedet har rejsen udviklet sig til en traumatiserende oplevelse.

For lidt over en uge siden rejste Mila og Jan Andersen til Ukraine for at besøge Milas familie, der har ukrainske rødder. Den første dag blev tilbragt i glædens navn, men så begyndte de at få bekymrede panderynker.

Russiske tropper er marcheret ind i Ukraine, bomber og missiler er blevet affyret, og ægteparret sidder nu skræmte tilbage i huset.

- Nerverne er på højkant. Vi står hele tiden og venter på, hvad der sker. Det er blevet en gråzone, fortæller Jan Andersen til Ekstra Bladet.

Traumatiseret af krigen

I skrivende stund befinder Mila og Jan Andersen sig i Tjernihiv, der ligger i det nordlige Ukraine. Mila fortæller, at massevis af russiske soldater og tanks er blevet set i byen, hvilket bekymrer ægteparret.

For russerne er klar til kamp.

- Vi hører lyde af maskingeværer, bomber og missiler. Vi tør slet ikke gå uden for vores dør, fortæller en bekymret Jan Andersen.

- Hvordan er det at leve i en så vanskelig situation?

- Det er ikke sjovt. Jeg må nok sige, at jeg er blevet traumatiseret af krigen. Hver gang jeg hører et køretøj, går jeg i dækning.

Mila og Jan Andersen vil have friheden tilbage. Privatfoto

En vanskelig situation

Mila og Jan Andersen ønsker at forlade Ukraine og rejse hjem til Danmark, men ingen transport og lange, lange køer til grænserne gør, at de bliver i huset i Tjernihiv.

- Der kører ingen busser eller tog her, og vi har ikke lyst til at stå i kø under umenneskelige forhold. Så vi afventer situationen.

Det er ikke blot Mila og Jan Andersen, der kæmper en hård kamp i øjeblikket. Også Milas søster, kusine og niece gemmer sig af frygt for russerne. Mila holder løbende kontakt med sin familie, så de kan dele deres bekymringer.

- Vi skriver sammen på Viber (en app, red.), og det gør vi cirka hver tredje time. På den måde ved vi, hvordan det går hos de forskellige, afslutter Mila Andersen.

Oprydningsarbejdet er i gang efter en millitærbase i Okhtyrka er blevet bombet.