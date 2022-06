Uhyggelig liste: Så brutal er krigen

Mere end 1.300 personer er ifølge de lokale myndigheder blevet dræbt i byerne Irpin og Bucha, nord for den ukrainske hovedstad Kyiv. Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en liste gennem en kontakt i området, der beskriver 37 af dødsfaldene.

Listen tæller blandt andet en 15-årig dreng, som siges at være blevet skudt af russiske soldater, da han løb ud af en bil under en evakuering. Drengens mor og bedstemor blev også såret, men overlevede efter at komme på hospitalet.

Et andet sted i byerne blev en mand skudt i sin bil af en russisk kampvogn, der derefter kørte over bilen Lokale fortalte Ekstra Bladet, at manden råbte noget til kampvognen, før han blev skudt, men det er usikkert præcist hvad, og om det lå til grund for drabet.

I alt står 14 af de 37 dødsfald på listen opgjort som døde af russiske skud. Flere er blevet skudt i deres baghaver. De resterende er døde af bombardementerne i området. Flere beskrives at være døde af fragmenter, mens andre er brændt ihjel i deres hjem.

Slog hans bedstemor ihjel

Ekstra Bladet har besøgt flere af stederne, hvor civile er blevet skudt. I en opgang i byen Irpin blev to personer skudt, da de forlod ejendommen. En var fuld og trodsede et udgangsforbud. En anden var tilsyneladende ude for at skaffe mad og kom aldrig tilbage. Han blev fundet skudt i hovedet et par dage efter i et russisk-kontrolleret område.

Flere af de pårørende vil ikke tale med Ekstra Bladet, da de ikke vil vække op i minderne.

Til flere af drabene er der vidner, såsom til drabet af 69-årig Sen Polyakov i Bucha. De lokale fortæller Ekstra Bladet, hvordan Sen Polyakov var i gang med at lave mad udenfor over bål, da de russiske soldater skød efter hende.

De lokale siger, at de russiske soldater var sure over, at der ikke var noget at stjæle i nogle af butikkerne tæt på. De skød så efter kvinden i frustration. Da de begyndte at skyde løb Sen Polyakov ind i et hus, men et skud gennem døren slog hende ihjel.

- Hun lavede bare mad udenfor, da de kom og skød efter hende. Hun var bare en kærlig person, som ville alle det bedste og lavede mad til dem, som intet havde, siger hendes barnebarn 18-årige Artem Polyakov, der måtte begrave hans bedstemor to gange.

I første omgang blev hun begravet i i et hulrum under en stor sten med tre andre.

- Vi har mange af sådanne historier herfra. Det er forfærdeligt, siger han til Ekstra Bladet.

Usikkerhed i Bucha efter de mange dødsfald.

Hængte sig selv

Særligt en ting springer i øjnene på listen. En mand hang sig selv under den russiske besættelse, da de russiske soldater gik fra dør til dør. På listen står der, at han hang sig selv, da han havde hørt, at russerne voldtog kvinder. Han ville ikke være vidne til, at de kunne voldtage hans hustru.

Den historie har Ekstra Bladet fået bekræftet af mandens kone.

Hun vil dog ikke stå frem, da det er for hårdt. Hun fortæller dog, at manden havde sagt, at han måske ville hænge sig selv, hvis russerne kom. Det, havde hun troet, var en dårlig joke, men få dage efter, da russerne begyndte at undersøge husene, gjorde han alvor af det.

Et andet sted så en kvinde russiske soldater skyde en mand, der opholdt sig i en af garagerne. Han havde intet med militæret at gøre, siger de lokale der. I samme blok blev en anden mand også skudt. Han blev senere fundet under et væltet hegn.

Flere blev fundet skudt, mens de var bagbundet og havde bind for øjnene. For nyligt har New York Times også offentliggjort tre overvågningsvideoer, som viser otte ukrainske mænd blive ført væk af russiske faldskærmstropper. Flere blev senere fundet dræbt.

- Jeg blev skudt, og jeg faldt. Kuglen gik ind i siden. Jeg faldt ned og lod, som om jeg var død. Jeg bevægede mig ikke og trak vejret ikke, sagde Ivan Skyba, som overlevede likvidering, til The New York Times.