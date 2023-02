Uhyggelig rapport: Børn deporteres til Rusland

Mindst 6.000 ukrainske børn er blevet deporteret til Krim og andre steder i Rusland

Det viser en ny rapport, der er lavet af Yale University, skriver Reuters.

Formålet med at deportere børnene er, at de skal politisk genopdrages.

Forskere fra Yale har fundet frem til mindst 43 lejre, hvor ukrainske børn bliver tilbageholdt.

Det menes at være en del af et systematisk netværk, der er blevet drevet af kræfter fra Moskva siden invasionen af Ukraine i februar 2022.

Militærtræning til børn

Børnene er officielt blevet adopteret af russiske familier eller kommet i russiske plejefamilier.

Det yngste barn, der er blevet identificeret. var kun fire måneder.

Nogle af lejrene har ifølge rapporten givet militærtræning til 14-årige børn.

Men en af forskerne bag rapporten har udtalt, at der ikke er fundet bevis for, at børnene rent faktisk er sendt i kamp.

Det starter ved Putin

Deporteringen af børnene er, ifølge rapporten, koordineret af de mest magtfulde personer i Rusland.

Det skulle angiveligt være startet med præsident Putin og er derefter blevet uddelegeret til lokale embedsfolk.

Rapporten mener også, at deporteringsnetværket skulle foregå over hele Rusland.

Rusland tager imod flygtningebørn

Den russiske ambassade i Washington har reageret på rapporten. De har dog et lidt andet syn på de ukrainske børn.

De udtaler, at Rusland tager imod børn, som er blevet tvunget til at flygte fra Ukraine.

'Vi gør vores bedste for at holde mindreårige i familier og i tilfælde af forældres og slægtninges fravær eller død - vil vi anbringe forældreløse børn under værgemål,' skrev ambassaden i et svar til rapporten.