Uhyggelige billeder: Klamrer sig fast til fly

Videobilleder viser adskillige personer, der sidder på undersiden af et militærfly, der gør klar til at lette

Den hurtige ændring af situationen i Afghanistan og Talibans pludselige overtagelse af Kabul har fået tusindvis af afghanere til i desperation at søge ud mod lufthavnen i Kabul.

Mange i håbet om, at de kunne finde et fly, de kunne komme om bord på, men den kaotiske situation fik hurtigt mange til at indse, at muligheden for at kunne boarde et fly i klassisk forstand i god ro og orden var begrænset.

Mange hundrede mennesker er derfor set gå rundt på startbanen i lufthavnen, og en række videoer florerer mandag på nettet, hvor man angiveligt ser den desperate situation i lufthavnen.

Klamrer sig til siden

På videoerne kan man se en række personer sidde på ydersiden af den nederste del af et amerikansk C-17-fly, mens det bevæger sig hen ad startbanen, og adskillige mennesker bevæger sig rundt om flyet.

Kilden til videoerne er uvis, men de er delt af flere lokale og journalister, der beskæftiger sig med situationen og området.

Andre videoer viser et tilsvarende fly lette fra lufthavnen, hvor man kort efter kan se noget, der tilsyneladende falder fra flyet.

Hvorvidt der er tale om samme fly, og om det er en person, der falder fra flyet, er ikke bekræftet.

Flere personer meldes dog omkommet i forbindelse med de kaotiske scener i lufthavnen i Kabul mandag. Tidligere på dagen var der meldinger om, at amerikanske soldater, der bevogter dele af lufthavnen, skulle have affyret varselsskud for at lægge en dæmper på masserne.

Hvordan de omkomne i lufthavnen har mistet livet, er endnu uvist.

Fløj til Qatar

Det amerikanske fly, der tilsyneladende bliver vist på videoerne, skal efter at være lettet fra Kabul og være fløjet til Qatar, hvor mange af dem, der bliver evakueret fra Afghanistan, bliver fløjet til, viser data fra Flightradar24.

Danmark mangler fortsat at evakuere danske statsborgere og lokalt ansatte afghanere. Ifølge den pakistanske udenrigsminister vil evakueringen af afghanerne, der har hjulpet Danmark, ske med hjælp fra Pakistan.

Forsvarsministeriet i Danmark afviser at udtale sig mere konkret om indsatsen i Afghanistan, men statsminister Mette Frederiksen kalder situationen i landet for 'katastrofal'.