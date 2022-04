Uhyggelige billeder: Lavede massegrav på få uger

Hvis ikke hele verdens vrede i forvejen var rettet mod Rusland, så blev den det for alvor i løbet af weekenden.

Beretninger om massegrave og lig i gaderne i den ukrainske by Butja, der ligger lidt uden for Kiev, har for alvor bragt sindene i kog blandt verdens ledere og menneskerettighedsorganisationer.

Lørdag oplyste byens borgmester, Anatolii Fodoruk, at der var fundet 280 mennesker i en massegrav foruden adskillige lig rundtomkring i byen, og satellitbilleder fra Maxar Technologies viser nu, hvor hurtigt det tilsyneladende er gået med at etablere den omtalte massegrav.

Dette billede fra 10. marts viser en mindre grav (den sorte prik i den røde cirkel). Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies/AFP/Ritzau Scanpix

31. marts var massegraven blevet betydeligt længere. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies/AFP/Ritzau Scanpix

Således viser billederne, at det, der 10. marts lignede begyndelsen på en grav, i løbet af tre uger havde vokset sig til en næsten 14 meter lang massegrav, hvor de russiske styrker måske forsøgt at skjule deres modbydeligheder over for den ukrainske civilbefolkning.

Ud over lokale ukrainere havde blandt andre journalister fra nyhedsbureauet AFP ved selvsyn konstateret de grufulde drab i byen.

ADVARSEL: Voldsomme billeder. Video viser lig i gaderne i Butja.

'Vil kunne mærke konsekvenserne'

Rusland har selv benægtet, at de skal stå bag drab på civile, men det har ikke mildnet reaktionerne fra især Vesten, der fordømmer drabene på det kraftigste og varsler nye sanktioner mod Putin og Rusland.

Blandt andre den britiske premierminister, Boris Johnson, og Tysklands kansler, Olaf Scholz, har fordømt handlingerne, og ifølge Scholz vil der komme yderligere tiltag, så Putin og hans tilhængere kan 'mærke konsekvenserne'.

Også Japan har natten til mandag dansk tid reageret på nyhederne fra Butja.

- Japan tager drabene på uskyldige civile i Ukraine ekstremt alvorligt. Vi er virkelig chokerede, siger Hirokazu Matsuno, der er talsmand for den japanske regering, ifølge Reuters.

Det er endnu uvist, hvilke sanktioner der kan ramme Rusland som følge af de grufulde drab i byen.