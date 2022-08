Ukraine: 358 børn døde i krigen

Ifølge Ukraines myndigheder er 358 børn døde siden Ruslands invasion. USA vurderer, at 260.000 ukrainske børn er deporteret til Rusland. Ukraine starter nu ny portal for at finde de manglende børn

De ukrainske myndigheder har startet en ny online platform, ‘Krigens Børn’, der skal hjælpe med at lokalisere forsvundne børn. Det kommer samtidig med, at Ukraine har offentliggjort deres tabstal blandt landets børn.

358 børn er døde, 639 er sårede og 203 er forsvundne. Flere hundrede tusinde ukrainske børn befinder sig nu i Rusland.

To små ukrainske børn varmer sig under et tæppe i den belejrede by Mariupol tidligt i krigen. Byen er nu indtaget af russerne. Mange tusinde af indbyggerne er deporteret til Rusland. Foto: Evgeniy Maloletka/Ritzau Scanpix

- Ved at oprette denne portal ønsker vi at involvere offentligheden i eftersøgningen af ​​børn, centralisere indsatsen og gøre det meget nemmere at indsende rapporter om forsvinden eller opdagelsen af ​​et barns opholdssted.

- Spørgsmålet om at beskytte børn og returnere dem til Ukraine er en af ​​vores opgaver, udtalte Oleksandr Smirnov, direktør for Ukraines Nationale Informationsbureau.

To døde børn om dagen

FN vurderer, at der i gennemsnit dør to ukrainske børn om dagen. I juni anslog Unicef, at næsten to tredjedele af ukraines børn er eller har været fordrevne siden krigens start.

Tre millioner børn inden for landets grænser og to millioner er flygtet med deres familie til udlandet.

De amerikanske myndigheder vurderer, at omkring 260.000 ukrainske børn er blevet deporteret ud af de russisk-besatte områder af Ukraine.

I nogle tilfælde til de øde og isolerede egne i Ruslands regioner i Fjernøsten.

De ukrainske børn Andrii og Valentyn leger krig i et hul udenfor Kiev efter russernes tilbagetrækning fra hovedstaden.Foto: Gleb Garanich/Ritzau Scanpix

- Rapporter viser også, at russiske myndigheder med vilje separerer ukrainske børn fra deres forældre, samt bortfører andre fra børnehjem for at få dem adopteret i Rusland, udtalte USA’s udenrigsminister Anthony Blinken i juli.

Opsplitningen af familierne skulle ifølge amerikanere ske i de såkaldte ‘filtreringslejre’. Det er lejre i de russisk-kontrollerede områder, hvor de ukrainske civile fotograferes, får taget deres fingeraftryk, afhøres og deres status afgøres før de ofte sendes videre ind i Rusland.

Syvårige Arina cykler rundt blandt ødelagte russiske kampvogne i Butja. Kort inden var byen ramme om krigens værste massakre. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO

Nogle af flygtningene, som er undsluppet lejrene, har fortalt om forfærdelige forhold samt tortur i ‘filtreringslejrene’. Rusland har omtalt dem som ‘evakueringslejre’ og har fortalt, at lejrene er til for at screene for ukrainske nationalister.

Ifølge de ukrainske myndigheder har Rusland selv opgjort, at de har deporteret 450.000 ukrainske børn til Rusland. Det tal er dog ikke bekræftet.

- Den ulovlige overflytning og deportering af personer er en voldsom overskridelse af Geneve-konventionen og er en krigsforbrydelse, udtalte USA’s udenrigsminister Anthony Blinken i juli.