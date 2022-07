Ukraine: 40.000 russere er dræbt

Det ukrainske forsvar er ude med en stor nyhed onsdag morgen. Ifølge dem er der nemlig 40.070 russere, som er er blevet dræbt, siden krigen startede den 24. februar.

Nyheden kom ud på facebook, hvor de ukrainske myndigheder lagde en opgørelse over de russiske tabstal ud. Ifølge ukrainerne har russerne også mistet 1738 kampvogne, 222 fly og 883 artillerisystemer.

Sandheden er ofte det første offer i krig. De to parter bruger ofte tabstal, som en del af deres propaganda. De påståede 40.000 dræbte russere kan da heller ikke bekræftes fra anden side.

Tallet er højst sandsynligt en del lavere.

En russisk militærhelikopter flyver tirsdag over en kirkegård tæt på fronten. Foto: Stringer/ Ritzau Scanpix

Svært at opgøre

Tabstallene har siden krigens start været meget svære at få opgjort. Og er omgærdet med en hel del gætværk.

For et par dage siden vurderede anonyme amerikanske efterretningskilder, at det russiske militær mister mellem 100 og 200 mand hver dag. Den 20. juli udtalte CIAs direktør, William Burns, at det samlede tal vurderes til at være 15.000 døde russere og 45.000 sårede.

Tallet på 15.000 dræbte russere blev dog også oplyst af den britiske regering helt tilbage i april. Og den 29. juni udtalte den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, at der var omkring 25.000 døde russere.

Den store forskel hos de to allierede skyldes muligvis, at amerikanerne vurderer det usikre tal meget konservativt, mens briterne ender i den høje ende.

- Ukrainerne har også mistet folk. Højst sandsynligt lidt mindre end de russiske tabstal. Men altså et markant antal døde, udtalte CIAs direktør William Burns forleden.

En ukrainsk mand kører onsdag forbi et brændende hus i det østlige Ukraine. Foto: Bulent Kilic/Ritzau Scanpix

Rusland offentliggør ikke dødstal

Russerne kategoriserer tabstal som statshemmeligheder, skriver Reuters. De har ikke udsendt officielle dødstal siden den 25. marts.

Her forlød det, at 1351 russerne var blevet dræbt i krigens første måned. I april offentliggjorde russerne, at de havde dræbt 23.000 ukrainske soldater.

Ukraines myndigheder har i juni opgjort tallet til omkring 10.000 dræbte ukrainske soldater. Udover det er der 7200 savnede hvoraf over 5000 vurderes til at være tilfangetagne.

Selvom de russiske tabstal er svære at få præcist opgjort, så er tallene større end hvad Rusland og Putin forventede. Det russiske militær har vist sig at være væsentligt ringere end de fleste regnede med.

I starten af krigen vurderede en række eksperter, at det store antal døde soldater ville skabe internt pres på Putin. At han ikke kunne holde til, at ligkisterne hobede sig op.

Men det har indtil videre ikke været tilfældet. Muligvis fordi det primært er unge mænd fra Ruslands yderområder, som har mistet livet.

- Det er ikke middelklasse-unger fra Skt. Petersborg eller Moskva. Det er fattige unge fra de russiske landdistrikter. De kommer fra arbejderbyer i Sibirien og mange er fra etniske minoriteter. De er hans ( Putins. red) kanonføde, udtalte Richard Moore, chef for den britiske efterretningstjeneste MI6, til The Economist.