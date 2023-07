Ukraine afværger russiske luftangreb

Ukraine har natten til tirsdag været nødt til at aktivere sine luftforsvarssystemer for at afværge russiske angreb over den sydukrainske havneby Odesa.

Det oplyser Serhij Brattjuk, som er talsmand for Odesa-regionens militære administration, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Odesa: Luftforsvarssystemerne er i kamptjeneste, skriver talsmanden på beskedtjenesten Telegram.

Reuters har ikke umiddelbart været i stand til at verificere talsmandens beretninger fra Odesa.

Chefen for militæradministrationen i regionen, Oleh Kiper, skriver imidlertid på Telegram, at indbyggere godt kan ruste sig mod flere angreb.

- Adskillige bølger af angreb er sandsynlige, skriver han.

Ukraines flyvevåben skriver på Telegram, at også regionerne Mykolajiv, Donetsk, Kherson, Zaporizjzja og Dnipro var i fare for droneangreb.

Rusland kan desuden forsøge at angribe med ballistiske våben i regionerne Poltava, Tjerkasy, Dnipro, Kharkiv og Kirovohrad.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, svor mandag hævn for det, som han kaldte et terrorangreb mod den bro, som forbinder den annekterede halvø Krim med det russiske fastland.

Et forældrepar mistede livet, mens parrets datter slap med skader i hændelsen, som Ukraine endnu ikke har kommenteret.

Odesa ligger i den sydvestlige del af Ukraine tæt på grænsen til nabolandet Moldova. Det er den tredjestørste by i landet, og før krigen boede der omkring en million mennesker.

Det er desuden en vigtig havneby, og det er blandt andet herfra, at korn, der er produceret i Ukraine, normalvis bliver sejlet ud til markeder i andre lande.