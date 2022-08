Ukraine: Atomkraftværk tæt på 'kritisk situation'

Ukraine advarer om situationen på Europas største atomkraftværk, som er besat af russerne. Russerne truer med at lukke værket. FN's generalsekretær er i Ukraine og håber at kunne få FN-mandskab ind på værket

Ukrainerne afholdt onsdag en stor katastrofe-øvelse i byen Zaporizjzja, hvor Europas største atomkraftværk ligger. Byen er tæt på frontlinjen, og russerne har siden marts besat atomkraftværket.

I de sidste par uger har der været angreb i og omkring værket, hvilket har fået frygten om en massiv atomkatastrofe til at stige markant.

I går lavede ukrainerne øvelser, der skal forberede dem på et eventuelt atomudslip.

Ukraine afholdt onsdag en stor katastrofe-øvelse, der skal forberede dem på et eventuelt radioaktivt udslip. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix

- Selvfølgelig er vi bekymrede. Situationen er skiftet dramatisk, siden russerne begyndte at bombardere området 5. august, fortæller Herman Halushchenko, ukraines energiminister til BBC.

Begge parter beskylder hinanden for at stå bag angrebene tæt på atomkraftværket. Ukraines myndigheder beskriver situationen som 'tæt på kritisk'.

Det er stadig ukrainske ansatte, som bemander atomkraftværket. De har fortalt, at de bliver truet med våben af de russiske besættere.

- Helt overordnet er det en situation, som er uden fortilfælde. Et atomkraftværk har aldrig været genstand for krigshandlinger på samme måde. Den største bekymring går nu på personalet, og hvis situationen eskalerer.

- Hvis der kommer voldsommere krigshandlinger omkring værket, kan situationen forværres, vurderer Bent Lauritzen, forsker i atomfysik på Danmarks Tekniske Universitet, over for Ekstra Bladet.

Ukrainere deltager i den store katastrofe-øvelse onsdag. Foto: Ritzau Scanpix

FN vil have mandskab

FN's generalsekretær, António Guterres, er torsdag i Lviv i det vestlige Ukraine for at mødes med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og Tyrkiets præsident, Tayyip Erdogan.

Et af punkterne er den alvorlige situation på Zaporizjzja-værket. Begge parter har sagt, at de er villige til at få inspektører fra FN's Internationale Atomenergiagentur (IAEA) til værket. Uden dog at kunne blive enige om betingelserne.

Ifølge den ukrainske forsvarsminister, Dmytro Kuleba, er chefen for IAEA, Rafael Grossi, klar til at lede en inspektion til det besatte atomkraftværk.

Zaporizhzhia set udefra. Russerne beskyldte torsdag Ukraine for at ville lave en 'provokation' med et mindre angreb på atomkraftværket. Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

- IAEA har forsøgt i månedsvis at få adgang til værket. Formelt for at kunne inspicere det og yde teknisk assistance, hvis der er problemer. Men uofficielt har de også en anden agenda.

- Hvis der kommer FN mandskab på atomkraftværket, kan det medvirke til at demilitarisere værket. Forhåbningen er, at det bliver sværere for parterne at bruge værket som base og genstand for krigshandlinger, vurderer Bent Lauritzen, forsker i atomfysik på Danmarks Tekniske Universitet.

ET overbliksbillede af Zaporizhzhia-værket. Foto: Planet Labs PBC

Danmark langt væk

Det er meget svært at afgøre, hvem der står bag angrebene på atomkraftværket. Rusland er tidligere blevet beskyldt for at bruge det som 'atom-skjold' og beskyde ukrainerne derfra.

Rusland beskylder torsdag Ukraine for at ville lave en ‘provokation’ og skabe et mindre angreb og skyde skylden på Rusland. Ruslands forsvarsministerium benægtede torsdag, at de havde tunge våben på atomkraftværket og truede med at lukke værket helt ned, hvis ukrainerne fortsatte med at sende granater mod det.

Zaporizjzja-værket er blevet beskadiget efter de sidste ugers angreb. Der er problemer med strømforsyningen, stressniveauet hos de ukrainske ansatte og udfordringere med kommunikationen.

En mand krydser vejen foran atomkraftværket i Zaporizhzhia. Foto: Alexander Ermochenko/ Ritzau Scanpix

Men IAEA vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt skulle være fare for en akut atomkatastrofe. Men det kan ændres, hvis situationen eskalerer.

Ruslands forsvarsministerium udsendte i dag en advarsel om, at en menneskeskabt katastrofe kunne være på vej. Og at radioaktivt i så fald kan blive spredt til Tyskland, Polen og Slovakiet.

Vurderingen fra eksperter har tidligere været, at Danmark ligger så langt væk, at vi ikke kommer i farezonen.

- Hvis det værste skulle ske, og en reaktor skulle nedsmelte, vil det højst sandsynligt stadig primært være en lokal katastrofe, vurderer Bent Lauritzen, forsker i atomfysik på Danmarks Tekniske Universitet.

Atomkatastrofe spøger: - Grund til bekymring