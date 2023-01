Ukraine benægter at vigtig by i øst er faldet

Ukraines hær benægter ifølge nyhedsbureauet AFP en russisk oplysning om, at det fredag kontrollerer den østlige by Soledar.

- Hårde kampe er i gang i Soledar, siger en talsmand for den ukrainske hærs østkommando.

- Ukraines væbnede styrker har situationen under kontrol under vanskelige betingelser, tilføjer han.

Han siger, at byen næsten er langt i ruiner, og at det lige nu er krigens epicenter.

Tidligere udsendte det russiske forsvarsministerium en erklæring ifølge flere af landets statsmedier. Her hed det, at de russiske styrker fredag har indtaget hele den mindre by Soledar, der er kendt for sin vidtstrakte saltmine.

Her har nogle af krigens hårdeste kampe været udkæmpet. Rusland har indsat meget store styrker for at indtage Soledar og nabobyen Bakhmut. De ligger begge i regionen Donetsk.

- Om aftenen den 12. januar blev befrielsen af byen Soledar afsluttet, meddelte det russiske ministerium.

Annonce:

Den russiske milits, der kendes som Wagner-gruppe, hævdede allerede onsdag, at den havde 'befriet' hele Soledar.

Det viste sig ikke at være korrekt.

Det russiske forsvarsministerium siger, at der torsdag aften var hårde kampe og heftige bombardementer i byen. De blev afsluttet med 'befrielsen'.

Det vil nu gøre det muligt for de russiske styrker at blokere for, at ukrainske styrker kan trække sig tilbage til den større by Bakhmut mindre end 20 kilometer derfra, lyder det.

Begge parter i krigen har erkendt, at de har lidt store tab under kampene.

Rusland har siden i sommer lidt store nederlag i det østlige Ukraine. Derfor har præsident Vladimir Putin været opsat på, at de russiske styrker kan fremvise sejre.

Man har blandt andet indsat den private milits Wagner i Soledar. Den er berygtet for ikke at følge krigens love.

Soledar havde inden krigen lidt over 10.000 indbyggere.

FN's Sikkerhedsråd er ved at forberede et møde om krigen i Ukraine.