Ukraine bytter ti russiske soldater for ti ukrainske soldater

Rusland og Ukraine bekræfter, at landene har gennemført en udveksling af tilfangetagne soldater.

Ifølge Ukraine er det den første udveksling af soldater, siden krigen i Ukraine begyndte 24. februar.

- Efter en ordre fra præsident Volodymyr Zelenskyj (Ukraines præsident, red.) har den første fuldgyldige udveksling af fanger fundet sted, skriver Ukraines vicepremierminister Iryna Veresjtsjuk på Facebook.

Ifølge hende blev ti ukrainske soldater byttet for ti russiske soldater.

I en separat fangeudveksling blev 11 russiske civile søfolk byttet for 19 ukrainske civile søfolk, lyder det.

Tatjana Moskalkóva er Ruslands kommissær for menneskerettigheder. Hun bekræfter også oplysningerne om fangeudvekslingerne.

Moskva har allerede gennemført to af slagsen, siden krigen begyndte. Det oplyste Ruslands udenrigsministerium tidligere på ugen.

Ifølge Moskalkóva blev ni russiske fanger byttet for borgmesteren i den ukrainske by Melitopol.

Borgmester Ivan Fedorov blev bortført af russiske soldater tidligere på måneden. Men han blev løsladt efter knap en uge.

Vicepremierminister Iryna Veresjtsjuk har bekræftet, at denne udveksling fandt sted. Dog afviser hun, at der skulle være sket andre udvekslinger.

Ifølge hende har russerne taget 14 ukrainere til fange. Det drejer sig hovedsageligt om lokale lovgivere eller rådhusrepræsentanter.

Hun har krævet, at de bliver løsladt.

Det er i strid med international lov at tage civile til fange, siger hun i en videobesked torsdag.

Veresjtsjuk anklager også russiske soldater for tortur og lover at retsforfølge sådanne forbrydelser i Haag. Den hollandske by er hjemsted for Den Internationale Domstol.

Veresjtsjuks anklager sker med henvisning til vidneudsagn fra ukrainere, der er blevet løsladt fra russisk-kontrollerede områder.

- Alle medlemmer fra det russiske militær, der lytter til min udtalelse, bør vide, at vi ikke vil lade nogen gå ustraffet, siger hun.

Torsdag er krigen i Ukraine gået ind i sin femte uge.