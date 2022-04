Ukraine: Derfor forlader Rusland Kiev

Ukrainsk præsidentrådgiver siger, at russiske styrker ændrer taktik og falder tilbage mod øst og syd

Rusland er i gang med en 'hastig tilbagetrækning' af sine styrker ved Ukraines hovedstad, Kiev, og byen Tjernihiv i det nordlige Ukraine.

Det siger den ukrainske præsidents rådgiver Mykhailo Podoljak.

Forklaringen er, siger han, at russerne behøver styrkerne til at blive indsat i det østlige og sydlige Ukraine.

- Med den hastige tilbagetrækning af russere fra Kiev- og Tjernihiv-regionen står det helt klart, at russerne prioriterer en anden taktik. Nemlig at falde tilbage mod øst og syd, skriver han på sociale medier.

I det sydlige Ukraine har der i ugevis været hårde kampe om havnebyen Mariupol, som har været belejret af russiske styrker.

Flere tusinde mennesker anses for at være blevet dræbt under de intense russiske bombardementer.

Der er også kampe i gang i regionerne Luhansk og Donetsk i øst. Begge områder kontrolleres delvist af prorussiske ukrainere.

