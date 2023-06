Ukraine: Derfor sprængte de dæmning

Ukraine siger søndag, at russerne sprængte Nova Kakhovka-dæmningen for at forhindre ukrainske styrker i at rykke frem i den sydlige Kherson-region.

Det siger den ukrainske viceforsvarsminister, Hanna Maliar, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ukraine har beskyldt russiske styrker for at have sprængt dæmningen indefra i anlæggets hydroelektriske kraftværk. Dæmningen har været under russisk kontrol siden de første uger af invasionen, som blev indledt 24. februar sidste år.

Videoer viser, hvordan vandstanden i Dnepr-floden er gået over sine breder, efter at Nova Kakhovka-dæmningen er blevet sprængt i stykker. Ukrainske myndigheder meddelte tidligere tirsdag, at omtrent 16.000 mennesker bor i det berørte område Sådan lød det, da nyheden om dæmningen ramte.

Moskva hævder, at Ukraine selv har sprængt dæmningen. Begge sider beskylder modparten for at bombardere civile i det oversvømmede område.

- Eksplosionen i det hydroelektriske kraftværk ved dæmningen blev øjensynlig gennemført for at hindre ukrainske forsvarsstyrker i at indlede en offensiv i Kherson-sektoren, siger Maliar på det sociale netværk Telegram.

Hun tilføjer, at sprængningen, som fik en flodbølge til at oversvømme byer og landsbyer i regionen, så hele huse blev skyllet væk, og indbyggere blev fanget i deres hjem, også skulle hjælpe russerne til at udstationere soldater i andre områder, blandt andet i Bakhmut.

Ikke bare må indbyggerne i Kherson-området kæmpe med de enorme vandmasser, der har oversvømmet deres nabolag, efter Kakhovka-dæmningen blev sprængt - krigen fortsætter og tvinger civile til at søge ly for beskydningerne Vandmasserne har ødelagt livet for tusinder af mennesker i Kherson-området.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde lørdag, at en længe ventet ukrainsk modoffensiv mod de russiske styrker er indledt.

Men han vil ikke sige, i hvilket stadie modoffensiven er.

- En modoffensiv og forsvarsaktioner finder sted i Ukraine. Men jeg vil ikke udtale mig mere detaljeret om det, sagde Zelenskyj på et pressemøde i Kiev sammen med den besøgende canadiske premierminister, Justin Trudeau.

FN siger, at den humanitære situation er blevet kraftigt forværret i de dele af det sydlige Ukraine, som er oversvømmet efter bruddet på dæmningen.

- Det er først nu, vi begynder at se følgerne heraf. Den humanitære situation er stærkt forværret, og millioner af mennesker verden over kommer til at mærke konsekvenserne, siger Martin Griffith, som er chef for FN's organ for humanitær hjælp, Ocha.

Ukraine - og ikke mindst de store sydlige landbrugsområder, som er ramt af oversvømmelserne - er ofte blevet kaldt et af verdens vigtige 'brødkamre'.

Griffiths forudsiger over for nyhedsbureauet AP, at eksporten vil falde, og at vi vil se højere fødevarepriser og mindre mad til millioner af mennesker i andre dele af verden.

Griffiths siger, at 700.000 mennesker i de oversvømmede områder mangler drikkevand.