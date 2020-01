Ukraine får adgang til sorte bokse efter flystyrt

Ukrainske eksperter har fået adgang til de sorte bokse fra det ukrainske fly, som styrtede ned i Iran onsdag.

Det fortæller Ukraines udenrigsminister, Vadym Prystaiko, fredag eftermiddag.

- Vores hold har nu fået adgang til de sorte bokse, siger udenrigsministeren i en briefing.

De sorte bokse bruges til at opklare årsagen til flyulykker. Sammen med iranerne vil det blive besluttet, hvor de sorte bokse skal analyseres, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix

Ukraine ønsker at etablere en international koalition, som skal undersøge flystyrtet i Iran onsdag, fortæller ministeren videre. Ukraine har sendt omkring 50 eksperter til Iran for at deltage i undersøgelsen efter flystyrtet.

Flyet, der styrtede ned, var fra Ukraine International Airlines. 176 personer omkom.

Udenrigsministeren oplyser også, at landet har fået adgang til dele af flyvraget. Samtidig afviser han, at der skal være grund til at tro, at de iranske myndigheder ikke vil arbejde med Ukraine.

Ukraine ønsker dog endnu ikke at udtale sig om årsagen til flystyrtet.

De øverste ledere af USA, Storbritannien og Canada har dog udtalt, at efterretningskilder indikerer, at flyet - måske ved en fejl - var blevet skudt ned af et iransk missil.

Men det har Iran afvist.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix

De iranske myndigheder er dog endnu heller ikke kommet med en anden forklaring på flystyrtet.

Den øverste leder for luftfarten i Iran, Ali Abedzadeh, har oplyst, at Iran vil analysere de sorte bokse fra flyet for at finde ulykkens årsag.

- Vi foretrækker at downloade materialet fra de sorte bokse i Iran. Men hvis vi ikke kan gøre det, fordi de sorte bokse er beskadiget, vil vi søge hjælp, har Abedzadeh udtalt på et pressemøde ifølge Reuters.

Det kan tage en til to måneder bare at få data ud af boksene, og det arbejde vil Iran stå for. Men lande, der mistede statsborgere i styrtet, vil blive inviteret med i undersøgelsen.

Om bord på flyet var omkring 80 iranere og omkring 60 canadiere samt flere ukrainere, svenskere, afghanere, tyskere og briter.