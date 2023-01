Ukraine: Flere eksplosioner i Kiev

Der er meldinger om flere eksplosioner i Kiev lørdag morgen, før luftangrebsalarmerne begyndte.

Det skriver flere medier, herunder AP og AFP.

På Telegram har talsmanden for Ukraines præsidentkontor sagt, at der er tale om et missilangreb på kritisk infrastruktur i landets hovedstad.

Ligeledes på Telegram har borgmesteren, Vitaly Klitschko, beskrevet eksplosioner i Dnepr-distriktet i Kiev.

Han skriver også, at dele af et missil landede i et ikke-beboet område, og der derfor ikke er nogen dræbte i det distrikt.

Det er endnu ikke klarhed over angrebets omfang.

Opdateres...