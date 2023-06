Ukraine forbereder stadig sit største angreb mod Rusland

Ukraine hævder mandag aften at have drevet russerne ud af en ottende landsby under landets nu to uger gamle modoffensiv.

Ifølge en viceforsvarsminister har de hjemlige styrker dog fortsat et es i ærmet.

Hanna Maljar, som er viceminister i det ukrainske forsvarsministerium, siger således, at Ukraine endnu har sit største angreb på slagmarken mod Rusland til gode.

- Fjenden har ikke til hensigt at opgive sine områder uden besvær, og vi må forberede os på en hård duel, skriver Maljar på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at militæret 'flytter sig efter planen'.

- Og vi har endnu det største angreb til gode.

Maljar fortæller, at de fleste kamphandlinger for tiden udspiller sig i det østlige og sydlige Ukraine.

Præsident Volodymyr Zelenskyj siger mandag aften i sin daglige aftentale, at Ukraines militær i nogle områder rykker frem, mens det i andre områder forsvarer sig mod angreb fra russiske bataljoner.

Nettoresultatet er dog til Ukraines fordel, hævder han.

- Vi har ikke tabt nogen positioner, vi har kun befriet dem. Og de (Ruslands styrker, red.) har kun lidt nederlag, siger præsidenten.

Det ukrainske militær har frigivet to videoer på Telegram, som de hævder er af angreb og fremstød i landsbyen Pjatykhatky, som ligger i Zaporizjzja-regionen.

Videoerne viser ifølge militæret flere angreb mod russiske positioner og en russisk militærkonvoj.

De slutter med at vise soldater fra Ukraines 128. brigade fejre befrielsen af landsbyen med ukrainske flag foran en bygning.

Landets styrker rykkede i sidste uge frem i den østlige del af Donetsk-regionen, hvis regionale hovedstad, Donetsk, er under kontrol af russiske styrker og prorussiske separatister.

Her formåede ukrainerne at generobre en stribe landsbyer omtrent 75 kilometer sydvest for byen Donetsk.