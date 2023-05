Ukraine fortsætter modoffensiver og sender russere på flugt

Ukraine fortsatte fredag med en række succesfulde modoffensiver nær Bakhmut.

Det vurderer Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C. i sin nyeste opdatering fredag aften amerikansk tid.

Optagelser fra 12. maj viser ifølge ISW russiske styrker, der flygter artilleribeskydning på sydbredden af Berkhivske-bassinet.

Det ligger omkring fire kilometer nordvest for Bakhmut.

Oplysningerne støttes af det britiske forsvarsministerium.

Mange regner med, at Ukraine vil angribe syd for Zaporizjzja, men landet har flere muligheder for at iværksætte en modoffensiv

I en opdatering af efterretninger fra Ukraine lørdag siger det britiske ministerium, at en russisk brigade 'gennem de seneste fire døgn sandsynligvis har trukket sig panikagtigt tilbage fra stillinger ved fronten syd for Bakhmut'.

Ifølge ISW beviser optagelserne påstande fra prorussiske militærbloggere, om at Ukraine har gjort fremskridt i området mellem Bohdanivka og Berkhivka.

Flere russiske kilder advarer ifølge tænketanken mod, at ukrainske styrker muligvis er ved at indkredse den paramilitære Wagner-gruppe, der er spydspids for Ruslands offensiv i Bakhmut.

Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozji, hævder ifølge ISW, at ukrainske styrker har indtaget positioner indenfor 500 meter af byens nordvestlige grænse.

Prorussiske militærbloggere beretter ifølge ISW yderligere om, at ukrainske tropper modangriber i retning af Khromove, der ligger tre kilometer vest for Bakhmut.

Ruslands forsvarsministerium afviser derimod anklager fra andre russiske kilder om ukrainske fremskridt.

Generelt er der ifølge ISW fortsat en stemning af forbeholdenhed og ængstelighed iblandt de populære prorussiske militærbloggere.

Mange hævder ifølge tænketanken, at de ukrainske modoffensiver markerer starten på den længe ventede forårsoffensiv.

Det har både ukrainske og amerikanske repræsentanter dog afvist.

I løbet af den seneste uge har Ukraine ifølge ISW haft held med flere modoffensiver nær Bakhmut, der i en længere periode har været centrum for kampene.

Mens byen ifølge AFP ikke anses for at have stor militærtaktisk værdi, har kampen om Bakhmut fået stor symbolsk værdi for begge parter.