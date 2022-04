Ukraine: Fredsaftale er fremskreden nok til præsidentmøde

Den ukrainske forhandler David Arakhamia hævder lørdag, at arbejdet med en fredsaftale mellem Ukraine og Rusland er relativt fremskredent.

Faktisk siger han til nyhedsbureauet Interfax Ukraine, at man er nået så langt, at et præsidentmøde mellem Zelenskyj og Putin kan være på vej.

- Russisk side har bekræftet, at den deler holdningen om, at udkastet er tilstrækkeligt udarbejdet til, at der kan afholdes direkte samtaler mellem de to landes ledere, siger David Arakhamia til Interfax Ukraine.

Interfax Ukraine er den ukrainske del af det russiske nyhedsbureau Interfax.

Udmeldingen er lørdag aften ikke bekræftet fra russisk side.

Forhandleren David Arakhamia siger lørdag desuden, at den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, skal være klar til at organisere et møde.

- Hverken datoen eller stedet kendes, men vi tror, at stedet med al sandsynlighed bliver Istanbul eller Ankara, siger han.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har flere gange tidligere opfordret til, at han og Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødes.

Tidligere lørdag aften sagde Dmitrij Peskov, talsmand for det russiske præsidentkontor, at det er vigtigt, at forhandlingerne fortsætter.

Han hævdede dog også, at Ukraine har vist sig modvillig.

- Vi vil med glæde fortsætte forhandlingerne i Hviderusland, men ukrainerne vil ikke. Det passer dem ikke, eller der er nogle andre årsager, siger Peskov ifølge det russiske, statsstøttede nyhedsbureau Tass.

- Men man bør være enige om, at det vigtigste er, at finde steder, hvor vi kan blive enige med Ukraines forhandlere, og det vigtigste er, at forhandlingerne fortsætter, om det så er i Istanbul eller et andet sted, siger han.