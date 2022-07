Ukraine: Fredsaftale meget langt væk

84 procent af ukrainerne nægter at afgive land for at få fred. En fredsaftale er dermed meget langt væk, lyder det fra danske eksperter

En ny undersøgelse viser, at ukrainernes kampgejst stadig er intakt. Hele 84 procent nægter at afgive det mindste stykke land for at opnå fred. Derfor har en potentiel fredsaftale også meget lange udsigter.

- En fredsaftale er helt afgjort meget langt væk. Den store modstand mod at afgive land er en anerkendelse af, at ukrainerne først opnår holdbar fred, når Rusland er helt ude af deres land, siger Jacob Kaarsbo, Senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i FE til Ekstra Bladet.

Undersøgelsen er lavet af Kyiv International Institute of Sociology. Den viser, at kun 10 procent af befolkningen ønsker at afgive territorium for at opnå fred og bevare Ukraines selvstændighed.

- Det betyder, at der nok er lang vej til en fredsaftale. Det vil nemlig være svært for de ukrainske politikere at gå den vej. Der er bred politisk enighed om at fortsætte krigen, udtaler Flemming Splidsboel, Ruslands-ekspert og Seniorforsker ved DIIS til Ekstra Bladet.

En ukrainsk efterretningsagent taper øjnene over på en person som mistænkes for at samarbejde med russerne i storbyen Kharkiv. Foto:Ricardo Moraes/Ritzau Scanpix

Europæiske politikere skuffes

Igennem krigens første fem måneder har der været enorm debat om hvordan og hvornår den kan slutte igen. Flere har argumenteret for, at man skulle give Rusland nogle mindre områder i det østlige og sydlige Ukraine.

Ukraine skulle acceptere et mindre tab - til gengæld for fred. Som undersøgelsen viser, er ukrainerne slet ikke indstillet på den løsning.

- Undersøgelsen må være en skuffelse for de europæiske politikere, som har argumenteret for, at give Putin lidt land for at få ham tilfredsstillet, udtaler Flemming Splidsboel til Ekstra Bladet.

Der har kun været enkelte fredsforhandlinger hvor de to parter har mødtes. Sidste gang var i Istanbul i april.

Ukrainske brandmænd foran et hus i det østlige Ukraine, som onsdag blev ramt af et russisk angreb. Foto: Bulent Kilic/ Ritzau Scanpix

Selvom man måske kunne forvente, at ukrainerne ville blive trætte af krigen og efterfølgende langsomt skifte holdning til af afgive land, er det ikke sket. Der er stadig ikke stemning for for eksempel at afgive for eksempel Krim, som Rusland annekterede i 2014, Kherson-regionen eller dele af Donbas.

- For ukrainerne er det jo et spørgsmål om hvorvidt deres demokrati og land overlever. Det er ikke kun et spørgsmål om at undvære en bid af landet. De ved, at russernes hensigt er, at gøre deres land ulevedygtigt og overtage magten i Kiev.

- Hvis man laver en fredsaftale, vil det kun være en midlertidig fred. For russerne vil bare komme igen og forsøge at tage mere ukrainsk land, udtaler Jacob Kaarsbo, Senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i FE til Ekstra Bladet.