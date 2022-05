Ukraine frygter at blive omringet i russisk offensiv i Donbas

Ukraine bliver muligvis tvunget til at trække sine styrker tilbage i Luhansk-regionen i den østlige del af landet, i takt med at russerne rykker frem.

Frygten er, at de tilbageværende ukrainske soldater i regionen vil blive taget til fange, ligesom det var tilfældet i havnebyen Mariupol for få uger siden.

En tilbagetrækning af ukrainske styrker kan bringe Ruslands præsident, Vladimir Putin, tættere på sit mål om erobre regionerne Luhansk og Donetsk.

Putins styrker har den seneste tid vundet terræn i de to områder, der tilsammen er kendt som Donbas.

Nogle byer i områderne er som følge af russiske bombardementer lagt øde, har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tidligere fortalt.

Guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, siger, at russiske styrker er gået ind i Sievjerodonetsk, der er den største by i Donbas, som stadig er under ukrainsk kontrol.

Ifølge guvernøren er 90 procent af byen blevet beskadiget.

- Russerne vil ikke være i stand til at erobre Luhansk-regionen i de kommende dage, som analytikere har forudsagt.

- Vi har nok styrker og ressourcer til at forsvare os. Men det er muligt, at vi for ikke at blive omringet bliver nødt til at trække os tilbage, siger Serhij Hajdaj.

Derudover har guvernøren sagt fredag, at på et døgn er mindst fem civile blevet dræbt i Luhansk. Han beskyldte samtidig Rusland for 'uophørligt at bombe beboelsesområder'.

Prorussiske styrker i Østukraine hævdede fredag at have vundet fuld kontrol over den vigtige by Lyman. Byen, der betegnes som en nøgleby, ligger i Donetsk.

Ukraine har sagt, at Rusland har erobret det meste af Lyman, mens at det har blokeret for en offensiv en halv time derfra mod Slavjansk.

- Hvis besættelsesmagten tror, at Lyman og Sievjerodonetsk bliver deres, tager de fejl. Donbas forbliver ukrainsk, siger Zelenskyj i sin daglige videotale.