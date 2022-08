Ukraine frygter nye angreb i Kiev: Hold jer hjemme

I Ukraines hovedstad, Kiev, bliver offentlig fejring af landets uafhængighed fra Sovjetunionen ikke tilladt.

Det sker, fordi truslen for et russisk angreb er forhøjet.

En amerikansk embedsmand har mandag sagt, at Rusland har planer om at ramme ukrainsk infrastruktur i de kommende dage.

I weekenden har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagt, at Rusland kunne prøve at gøre noget 'særlig grumt' i dagene op til, at Ukraine markerer 31 års uafhængighed onsdag.

Uafhængighedsdagen falder på halvårsdagen for den russiske invasion af landet.

De lokale myndigheder i Kiev har blandt andet på den baggrund udstedt forbud mod offentlige begivenheder i forbindelse med uafhængighedsdagen.

Forbuddet gælder fra mandag til torsdag og er blandt andet begrundet med en risiko for raketangreb, viser et dokument.

Hovedstaden er langt fra krigens frontlinje, og den er sjældent blevet ramt af russiske missiler, siden ukrainske soldater fordrev russiske styrker fra millionbyen i marts.

I den nordøstlige by Kharkiv, der ofte har været ramt af artilleri- og raketangreb, har borgmester Ihor Terekhov annonceret en udvidelse af et udgangsforbud, så det allerede gælder fra klokken 16 fra tirsdag til torsdag.

I havnebyen Mykolajiv, der ligger tæt på det territorium, som Rusland har erobret, siger guvernør Vitalij Kim, at man planlægger at lade indbyggerne arbejde hjemme tirsdag og onsdag, og at man opfordrer folk til ikke at samles i store grupper.

Frygten for intensiverede angreb er vokset, efter at den russiske efterretningstjeneste mandag beskyldte Ukraine for at stå bag drabet på Darja Dugina.

Hun var datter af en ultranationalistisk russisk politolog og blev dræbt i en formodet bilbombeeksplosion lørdag.

Ukraine har afvist, at landet er involveret i drabet.

