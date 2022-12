Ukraine frygter stor russisk offensiv

Ukrainske generaler og ministre forudser en større russisk offensiv i det nye år, måske allerede i januar.

Flere taler endda om et muligt nyt forsøg på at indtage Ukraines hovedstad, Kyiv.

Udtalelserne kommer fra præsident Volodymyr Zelenskyj, general Valerij Zaluzjnyj og general Oleksandr Syrskyj i interview med magasinet The Economist torsdag.

- Russerne gør omkring 200.000 friske soldater klar, siger Zaluzjnyj.

- Jeg er ikke i tvivl om, at de vil forsøge at indtage Kyiv igen.

Den store offensiv vil kunne komme fra Donbas i øst, fra syd eller fra nabolandet Hviderusland.

Tidligt i invasionen mislykkedes Rusland med at overtage Kyiv.

Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, siger ifølge The Guardian torsdag, at der kommer flere og flere beviser for, at Rusland planlægger en storoffensiv.

Han tror, at den måske kan komme i februar.

Her vil omkring halvdelen af 300.000 soldater, der blev indskrevet af Rusland i oktober, have færdiggjort deres oplæring, forklarer han.

- Anden del af mobiliseringen - omkring 150.000 - skal bruge omkring tre måneder til at forberede sig, siger han til The Guardian.

- Det betyder, at den næste bølge i offensiven kan starte i februar ligesom sidste år. Det er deres plan.

Begge parter har udelukket en våbenhvile i julen, og der er ikke umiddelbart forhandlinger om få afsluttet konflikten, som er den største i Europa siden Anden Verdenskrig.

Titusindvis har mistet livet, millioner er blevet drevet på flugt, og byer er blevet lagt øde, efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

Rusland selv kalder det en 'særlig militæroperation'. Formålet var ifølge Rusland at beskytte russisktalende personer fra ukrainske nationalister.

Ukraine og allierede kalder det en uprovokeret angrebskrig.