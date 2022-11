Ukraine: Frygter 'værste vinter nogensinde'

Rusland rammer i øjeblikket Ukraine på forsyningen, og det krigsramte lands hovedstad kan ende i et blackout

Borgerne i Ukraine frygter den kommende vinter. Rusland bomber civil infrastruktur og vil knække befolkningen gennem kulde og energi-blackouts. Ukrainere mener, at Rusland vil 'bombe dem tilbage til stenalderen'. Klar strategi fra Ruslands side, udtaler dansk ekspert

Mens sneen idyllisk daler ned i Ukraines hovedstad, stiger frygten for kulden og en vinter uden vand, varme og el.

- Russiske angreb bomber os tilbage til stenalderen, udtaler Kiev-borgeren Anastasia Pyrozhenko til AP.

Situationen er blevet forværret drastisk, siden en række missilangreb ramte energisektoren i sidste uge.

Omkring 40 procent af ukrainerne har oplevet problemer med energiforsyningen siden da, skriver AP.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Anastasia Pyrozhenko må lyse med lighteren for at få lys i trappeopgangen til sit hjem. Hun og andre ukrainere frygter vinteren. Foto: Andrew Kravchenko/AP/Ritzau Scanpix

Den 25-årige Anastasia har forladt sin lejlighed, som i en periode på 24 timer kun havde strøm i en halv time.

- Vi er taget hjem til mine forældre og forbereder os nu på den værste vinter nogensinde, udtaler Anastasia Pyrozhenko til AP.

Hendes frygt deles af Kievs borgmester, Vitalij Klytjko.

Han fortæller, at byen oplever et massivt energi-underskud. Han frygter, at vinteren kan blive endnu værre.

Annonce:

- Vi bliver nødt til at være forberedte, hvis vi oplever blackouts, ikke har elektricitet, vand, varme og står uden kommunikation, udtaler Vitalij Klytjko til AP.

En ældre kvinde laver mad på en lille gasbrænder i Kiev. Rusland har en klar strategi om at ramme civilbefolkningen. Foto: Andrew Kravchenko/ AP/Ritzau Scanpix

Borgmesteren fortæller, at Ukraine forventer, at Rusland fortsætter angrebene på energisektoren. Forventningen deles af den danske seniorforsker Flemming Splidsboel.

- Rusland har en helt klar strategi om at knække civilbefolkningen. Aviser skriver om, at bombe ukrainerne tilbage til stenalderen. Det er en accepteret strategi, at bombe den civile infrastruktur, udtaler Flemming Splidsboel, Seniorforsker ved DIIS til Ekstra Bladet.

I weekenden kom en optagelse fra russisk tv frem.

Politikeren Boris Chernyshov udtaler, at angrebene på den ukrainske gassektor er et udtryk for ‘russernes hellige had’ mod Ukraine.

- Ukrainere vil sidde uden gas, uden lys og uden noget andet. De skal fryse og rådne derovre, udtalte Boris Chernyshov.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Annonce:

'General Dommedag' har klar strategi

Den russiske strategi om at ramme den ukrainske energisektor kan spores tilbage til starten af oktober, fortæller Flemming Splidsboel.

Her gjorde Putin generalen Sergej Surovikin til leder af Ruslands militære operation mod Ukraine.

Surovikin kaldes ofte for ‘General Dommedag’.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sergej Surovikin kaldes også for 'General Dommedag'. Foto: Sputnik/Reuters

Siden da er der sket en række ændringer i Ruslands krigsførelse. Der er registreret et øget antal angreb på civile samt civil infrastruktur.

- Det er i høj grad den strategi, som skal give russerne håb, udtaler Flemming Splidsboel.

Sergej Surovikin stod også bag den overraskende tilbagetrækning fra storbyen Kherson.

- Russerne er pressede på fronten. De har ikke haft succes med den normale konventionelle krigsførelse og har derfor valgt ny strategi, som i høj grad går ud over civilbefolkningen, udtaler Flemming Splidsboel, Seniorforsker ved DIIS, til Ekstra Bladet.