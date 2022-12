Ukraine: Går efter fredstopmøde med Rusland

Ukraines udenrigsminister siger mandag, at den ukrainske regering sigter efter et fredstopmøde i FN. Der er dog ét krav, hvis Rusland skal med

Ukraine ønsker et fredstopmøde inden udgangen af februar. Helst i FN med generalsekretær António Guterres som mulig mægler.

Det er meldingen fra Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba, som mandag har talt med nyhedsbureauet AP.

Dog er der et krav, hvis Rusland skal inviteres med til et sådant topmøde, lyder det fra udenrigsministeren: Rusland skal stå over for en krigsforbryderdomstol.

Derudover fremhævede Kuleba, at han var 'absolut tilfreds' med resultaterne af den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs besøg i USA i sidste uge.

Vil gøre alt

Kuleba siger videre, at Ukraine vil gøre alt, hvad det kan for at vinde krigen i 2023 og tilføjede, at diplomati altid spiller en vigtig rolle.

'Enhver krig ender på en diplomatisk måde. Enhver krig ender som et resultat af handlingerne på slagmarken og ved forhandlingsbordet.'

Udenrigsministeren har dog også en vis skepsis overfor Ruslands vilje til fred og peger på, at 'Rusland jævnligt siger, de er klar til forhandlinger, men at alt, hvad de gør på slagmarken, beviser det modsatte.'

Meldingen om at indlede et topmøde i 2023 kom også fra Zelenskyj den 12. december under G20-topmødet på Bali, skriver AP.

Her præsenterede præsidenten Ukraines ti fredskrav, herunder blandt andet genoprettelse af Ukraines territoriale integritet, tilbagetrækning af russiske tropper, løsladelse af alle fanger, og at Rusland stilles overfor en krigsforbryderdomstol.