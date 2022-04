Ukraine hævder at have beskudt russisk flagskib i Sortehavet

Den russiske sortehavsflådes flagskib, 'Moskva', er blevet alvorligt beskadiget, efter at ammunition om bord på skibet er sprængt i luften.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium natten til torsdag ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax.

Ministeriet oplyser videre, at besætningen om bord på 'Moskva' er blevet evakueret.

Skibet på 12.500 ton har omkring 500 besætningsmedlemmer.

De russiske myndigheder siger, at eksplosionen er forårsaget af en brand om bord på skibet. De nærmere detaljer skal nu undersøges.

- Som resultat af en brand om bord på 'Moskva' var der ammunition, der detonerede. Skibet blev alvorligt beskadiget, oplyser det russiske forsvarsministerium i en erklæring.

Omvendt påstår Ukraine, at ukrainske styrker har beskudt det russiske krigsskib i Sortehavet med to missiler, og at det er heraf, skaderne er opstået.

Det oplyser guvernøren i Odesa, Maksym Martjenko, på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge guvernøren er der tale om to krydsermissiler, som har forårsaget 'alvorlige' skader på 'Moskva'.

Guvernøren fremlægger ingen beviser for sin påstand.

Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs sikkerhedsrådgiver, Oleksij Arestovytj, står 'Moskva' i brand.

- Det brænder voldsomt, siger han i en video på YouTube natten til torsdag.

- Vi ved ikke, hvad der skete, tilføjer han.

I marts oplyste Ukraine, at det havde ødelagt et stort, russisk skib ved navn 'Orsk' i Det Azovske Hav nordøst for Sortehavet.

Den russiske regering har fortsat ikke kommenteret på, hvad der skete med skibet.