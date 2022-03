Ukraine hævder at have dræbt dekoreret russisk generalmajor

Generalmajor Vitalij Gerasimov fra den russiske hær er død.

Det melder det ukrainske forsvarsministerium i en pressemeddelelse.

Oplysningen er endnu ikke blevet bekræftet fra officielt hold af Rusland.

Ifølge ministeriet blev Gerasimov dræbt under kampe ved den ukrainske by Kharkiv.

Kharkiv ligger i det østlige Ukraine og har i den seneste uges tid været genstand for voldsomme kampe mellem ukrainske og russiske styrker.

Ministeriet skriver også, at en række andre højtstående russiske hærofficerer er blevet dræbt og såret.

Ifølge ministeriet var Gerasimov en hædret russisk soldat. Ministeriet skriver i pressemeddelelsen, at han deltog i krige i både Tjetjenien og Syrien.

Han skulle også havet fået en medalje for hans indsats i 'tilbageerobringen af Krim', som er en halvø i Sortehavet, som russerne annekterede fra Ukraine i 2014.

Ministeriet skriver desuden, at ukrainske efterretninger fra konflikten antyder, at Rusland - som konsekvent bliver nævnt som 'besætteren' i pressemeddelelsen - oplever stort besvær med at evakuere sårede.

Kharkiv er i øjeblikket en af de centrale kamppladser i konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er et atomforskningsinstitut i byen blevet genstand for russiske teorier om, at ukrainerne er ved at udvikle en såkaldt 'beskidt bombe'.

En beskidt bombe er ikke det samme som en atombombe, da den ikke sprænger ved atomkraft, men den spreder stadig radioaktiv stråling.

Det er ikke den første atomenhed, som er under russisk angreb. I sidste uge skød russiske soldater granater mod Europas største atomkraftværk, som ligger ved den ukrainske by Zaporizjzja.

Kraftværket er nu under russisk kontrol, oplyser Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).