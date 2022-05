Ukraine hævder at have ramt russiske styrker

Ukraines Nationalgarde hævder at have ramt russiske positioner nær byen Izjum.

Byen ligger midtvejs mellem den ukrainsk kontrollerede by Kharkiv og den russisk kontrollerede by Luhansk.

Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine siger at Rusland har øget tempoet på deres offensiv i det østlige Ukraine.

Det har de gjort for at sikre sig fuld kontrol over Donbas-regionen og for at etablere en land korridor til Krim-halvøen.

Ifølge flere tweets så blev den russiske Generalmajor Simonov Andrey Dmitrievich angiveligt dræbt i angrebet, men det har endnu ikke været muligt at verificere den oplysning.

Det er nyhedsbureauet AP, der har verificeret videoen, og de skriver, at det endnu er uklart, hvornår videoen er filmet.

Kamp om Donbas-regionen

Det ukrainske angreb kommer som et modsvar på den russiske offensiv i det østlige Ukraine.

I slutningen af marts ændrede Rusland strategi, og trak sig fra det nordlige Ukraine og den ukrainske hovedstad, Kiev.

Det er forventet at russernes har ændrede strategi, er for at sikre en land korridor mellem Donbas-regionen og den besatte halvø Krim.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De to danske reportere Emil Filtenborg og Stefan Weichert blev beskudt i Ukraine i krigens første dage. Hør deres vilde historie i podcasten 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app