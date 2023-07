Ukraine har svaret igen på Ruslands advarsel om, at de skibe, der nærmer sig ukrainske havnebyer ved Sortehavet, vil blive betragtet som 'mulige transportører af militær last'.

Den ukrainske regering vil fremover også betragte de skibe, der sejler mod Rusland eller mod de dele af Ukraine, der er besat af Rusland, som mulige våbentransporter.

Det meddelte regeringen torsdag, hvor Ruslands nye regler trådte i kraft.

Ud over at russerne nu vil se skibe som muligt lastet med våben, vil de lande, hvis flag skibene sejler under, blive betragtet som part i krigen. Det meddelte det russiske forsvarsministerium onsdag aften.

USA tolker den russiske advarsel som et tegn på, at Rusland kan finde på at angribe skibe på Sortehavet.

Ifølge USA er Rusland også i færd med at lægge nye miner ud i havet.

- Vi mener, at det er en koordineret indsats for at retfærdiggøre angreb mod civile skibe i Sortehavet og give Ukraine skylden for de angreb, siger Adam Hodge, talsmand for Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsråd.

Det afviser Ruslands ambassadør i USA, Anatolij Antonov.

Tidligere i denne uge meddelte Rusland, at landet trækker sig fra den kornaftale, der skal sikre eksport af korn fra Ukraine.

Truslen om, at Rusland kan være villig til at anvende militær magt for at opretholde blokaden af en af verdens store fødevareeksportører, har sendt priserne på blandt andet hvede og majs i vejret.

Fredag holder FN's Sikkerhedsråd møde for at drøfte de 'humanitære konsekvenser' af, at Rusland har trukket sig fra aftalen. Det meddeler den britiske FN-mission.

Ukraine håber at kunne genoptage eksporten uden Ruslands deltagelse.

Men ikke et eneste skib har forladt de ukrainske havne, siden Rusland trak sig fra aftalen mandag.

Natten til torsdag angreb Rusland for tredje nat i træk ukrainske havnebyer ved Sortehavet.

Ud over infrastruktur i havnene blev også kontorbygninger og boliger i nærheden ramt.

Odesas guvernør, Oleh Kiper, har lagt et billede på beskedtjenesten Telegram, der viser Kinas konsulat i byen med smadrede vinduer efter det russiske angreb.

- Det viser, at fjenden er ligeglad, skriver Kiper.

I alt blev 27 mennesker såret. Det er især Ukraines to største havnebyer, Odesa og Mykolajiv, der er blevet ramt.