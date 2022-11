Ukraine hejser flag i Kherson

Det ukrainske flag er hejst midt i Kherson, rapporterer flere medier. Ukraine beder de civile om at blive indenfor. Det sker, kort efter at russerne har offentliggjort deres tilbagetrækning

Ifølge en række internationale medier er det ukrainske flag blevet hejst i centrum af Kherson.

Det ukrainske nyhedsbureau Ukrinform viser billeder fra ‘frihedspladsen’ i Kherson, hvor civile skulle have hængt det ukrainske flag op.

Det skulle være foran en central administrationsbygning, som altså indtil for nylig var besat af de russiske styrker.

Billederne stammer fra de sociale medier.

Ifølge BBC skulle der også være et EU-flag, som skulle være blevet hejst.

Ekstra Bladet har kun oplysningerne fra de udenlandske medier.

Udviklingen kommer kort efter, at Rusland har meddelt, at de har trukket deres tropper ud af byen.

Ukraine har været meget bekymrede for, at situationen i Kherson varen fælde. Og at de ankommer til ‘ dødens by’, hvor mange steder er mineret.

Byrådet i Kherson har bedt de civile om at blive indenfor, mens det undersøges, om der stadig er russiske soldater tilbage i byen.

Forleden meddelte det russiske forsvarsministerium meget overraskende, at de ville forlade Kherson.

Det sker kun seks uger efter, at Putin annekterede regionen ind i Rusland.

Det skete efter en ‘folkeafstemning’ som Vesten og Ukraine betragter som illegitim.

Tilbagetrækningen ses som et af de største tab for Rusland.