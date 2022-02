Ukraine: Hospital nær fronten er ikke klar

HIRSKE, UKRAINE (Ekstra Bladet): Der er et par senge, vand og en spand, der skal fungere som toilet, i det lille kælderrum under hospitalet i byen Hirske få kilometer fra frontlinen i Østukraine. Rummet er et af mange, der skal fungere som beskyttelsesrum under hospitalet, hvis Rusland invaderer Ukraine. Det er meningen, at hvert lille rum skal kunne holde 20 til 30 personer.

Læger på hospitalet fortæller Ekstra Bladet, at de gør, hvad de kan for at gøre klar til det værste scenarie. At russiske kampvogne kommer rullende, og civile vil blive såret. De har dog ikke alt, hvad de skal bruge, og siger, at de må gøre, hvad de nu engang kan.

Artiklen fortsætter under billedet...

Halyna er neurolog på hospitalet i Hirske. Foto: Emil Filtenborg

- Vi er ikke klar

- Hvad vi vil gøre med de sårede? Vi er ikke klar. Vi har traumatologi, men vi har ikke mulighed for at operere. Så hvis der sker noget skidt, så må vi ringe efter en ambulance og håbe på, at der kommer en og vil køre personen et andet sted hen, siger 71-årige Inna Stepanovna, der er leder af en afdeling på hospitalet.

- Vi er ikke i stand til at hjælpe folk med kritiske skader. Vi har brug for flere læger. Vi har heller ikke nok forsyninger såsom medicin, remedier og ja - læger. Jeg lavede en optælling af personalet for fire år siden, og der var gennemsnitsalderen 72, siger Inna Stepanovna.

Kun et af rummene i kælderen under hospitalet er gjort klar. De andre står stadig tomme uden senge, vand og mad. Der ligger også meget byggeaffald på hovedgangen i kælderen og et par gamle madrasser. Personalet forsikrer, at kælderen vil holde til et angreb, da den har holdt til bombardementer før. Hvis Rusland angriber, bliver civile i nærområdet og patienterne på hospitalet ført ned i kælderen, indtil de kan blive evakueret.

- Folk forlader det her område. Jeg er født her i byen. Jeg har været her hele mit liv. Krigen har resulteret i ødelagte bygninger, og hver dag er der begravelser. Vi har brug for, at denne krig slutter. Vi har brug for fred, siger 50-årige Vladimir, der er kirug.

Det bedste beskyttelsesrum på hospitalet har plads til 20-30 mennesker. Foto: Emil Filtenborg

Frygt for russisk invasion vokser

Den amerikanske præsident Joe Biden sagde for nylig, at han er overbevist om, at den russiske præsident Vladimir Putin har besluttet at invadere Ukraine, og at det kan ske med kort varsel. Rusland har ifølge Biden mere end 150.000 tropper nær Ukraines grænse.

Bidens udtalelse kommer, efter at der de sidste par dage er blevet rapporteret en stor stigning i antallet af beskydninger langs frontlinjen i Østukraine.

- På dette tidspunkt er jeg overbevist om, at han (Putin) har truffet beslutningen, sagde Biden, der har varslet store sanktioner, hvis Rusland invaderer Ukraine.

OSCE, som overvåger situationen langs fronten, rapporterede 870 brud på våbenhvilen i går i Østukraine, hvor der har været krig siden 2014. Den tilspidsede situation har tidligere fået Danmarks Udenrigsministerium til at bede danskere om at forlade Ukraine.

Artiklen fortsætter under billedet...

Denne spartanske seng er det bedste bud på en god nats søvn i bunkeren under hospitalet. Foto: Emil Filtenborg

Rusland har afvist, at de har nogen planer om at invadere Ukraine, men Putin har udtalt, at han mener, at Ukraine begår folkemord i de to russisk-støttede separatist republikker. Fredag blev der også rapporteret om en bileksplosion i byen Donetsk, som er kontrolleret af separatisterne, og de beskyldte Ukraine for at stå bag. Det har Ukraine afvist.

Hospitalet gør, hvad de kan

Tilbage på hospitalet viser afdelingschefen Olga, der ikke vil have sit efternavn i avisen, rundt på hospitalet. Hun siger, at lægerne gør, hvad de kan, med hvad de har.

- Hvis det hele starter, og Rusland invaderer, så må vi ned i kælderen. Det er første skridt. Efter det, så må vi gøre, hvad vi kan. Det er, hvad vi kan gøre. Vi må se, siger Olga.

Artiklen fortsætter under billedet...

Olga er afdelingschef på hospitalet i Hirske. Hun fortæller, at de ikke er klar til en optrapning af konflikten. Foto: Emil Filtenborg

Hospitalet er generelt slidt og rummer også en afdeling for militæret. De ansatte her vil helst ikke tale om den mulige russiske invasion. En læge siger, at hvis det sker, så sker det, og at de ikke har nogen mulighed for at gøre fra eller til. De må derfor fokusere på deres opgave.

Olga påpeger, at der har været krig i Østukraine siden 2014 med de russisk-støttede separatister, som har kostet omkring 14.000 mennesker livet og sendt hundredtusindvis på flugt. Folk her er vant til usikkerhed, forklarer hun, og det giver ingen mening at panikke.

- Vi håber, at krigen ikke vil starte. Vi håber, at alle vil være okay. Krigen har varet otte år, og hvis Rusland vil angribe, så angriber de. Det kan vi ikke gøre noget ved, siger Olga.