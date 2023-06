Ukraine: Hovedbegivenheden i modoffensiven er ikke set endnu

Befrielsen af en række landsbyer, der har været under russisk kontrol de seneste uger, er 'ikke hovedbegivenheden' i Ukraines planlagte og længe ventede modoffensiv.

Det siger Oleksij Reznikov, der er Ukraines forsvarsminister, til mediet Financial Times.

- Når det sker, vil I alle se det. Alle vil se alting, siger han i et interview med mediet, der er udgivet onsdag morgen dansk tid.

Med den udmelding skubber han mediedækningen af en modoffensiv, der er gået langsomt mod stærke russiske positioner, til side.

Ukraines primære militære reserve, herunder de fleste brigader, der er blevet trænet i vestlige lande og er blevet udstyret med moderne Nato-kampvogne og pansrede køretøjer, er ikke blevet brugt i offensiven endnu, siger forsvarsministeren.

Ukraines præsident Zelenskyj raser mod Rusland, efter at en restaurant i hårdtprøvede Kramatorsk tirsdag aften blev ramt af et missilangreb. To voksne og et barn er i skrivende stund bekræftet døde, men dødstallet forventes at stige Alt imens Ukraine tilbageerobrer landområder, fortsætter angrebene mod ukrainske byer. Tirsdag gik det ud over en restaurant i Kramatorsk, hvor flere mistede livet, herunder et barn.

Annonce:

Reznikov siger, at den forgangne weekends Wagner-oprør i Rusland har blotlagt en fundamental svaghed ved Ruslands præsident Vladimir Putins styre. Han sammenligner situationen med en snebold, der bliver større, jo længere den ruller.

Han advarer dog mod, at Ukraine regner med flere interne kriser i Rusland for at opnå succes på slagmarken.

Reznikov, der er tidligere faldskærmssoldat, siger, at den ukrainske hær fortsat påfører Rusland store tab med 'nedbrydelse som værktøj og befrielsen af Ukraine som mål'.

Den ukrainske modoffensiv har ifølge det britiske forsvarsministerium indtil videre tilbageerobret omkring 300 kvadratkilometer fra Rusland. Det er det dobbelte af de officielle meldinger, der er kommet fra Ukraine.

Det til trods har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagt, at offensiven går 'langsommere end ønsket'.

Rezikov siger, at det hænder, at russiske styrker ikke oplyser deres overordnede om, at Ukraine har generobret territorium, fordi de er bange.