Ukraine har flere muligheder for at iværksætte en modoffensiv. Mange regner med, at de vil angribe syd for Zaporizjzja

DONBAS (Ekstra Bladet): Der er flere scenarier for, hvor Ukraines snarlige modoffensiv kan ramme.

I Ukraine snakkes der især om, at landets militær vil forsøge at slå til i Sydukraine mod byen Melitopol, der har været under russisk kontrol siden begyndelsen af invasionen sidste år.

Et succesfuldt angreb vil være i stand til at afskære de russiskbesatte områder i Donbas med Krimhalvøen og sætte de russiske forsyninger i området under pres.