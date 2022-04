Ukraine offentliggør liste over russiske soldater i Butja

Ukraines efterretningstjeneste har offentliggjort det, som den hævder er en liste over russisk personel, 'som begik krigsforbrydelser mod det ukrainske folk i Butja'.

Listen, som er offentliggjort på det ukrainske forsvarsministeriums hjemmeside, indeholder navne, fødselsdatoer, pasnumre og rang på omkring 2000 soldater.

Det skriver det britiske medie BBC.

- Husk! Alle krigsforbrydere vil blive stillet for retten for forbrydelser begået mod Ukraines civilbefolkning, står der på hjemmesiden.

Artiklen fortsætter under videoen...

Ukraines udenrigsminister skærpede tonen, da han satte ord på situationen i Butja.

Tidligere mandag fortalte højtstående kilder i den britiske regering til BBC, at Storbritannien overvejer at gå efter kaptajner, majorer og oberster i det russiske militær.

Tiltag mod disse personer kan omfatte sanktioner såvel som måder, hvorpå personer kan holdes juridisk ansvarlige for forbrydelser begået i Ukraine.

Mandag fortalte den amerikanske præsident, Joe Biden, at han vil have Ruslands præsident, Vladimir Putin, stillet til ansvar for de påståede uhyrligheder i den ukrainske by Butja.

Her gentog han også, at han mener, at den russiske præsident er en krigsforbryder.

Over weekenden har billeder og meldinger fra Butja, der ligger nær hovedstaden Kyiv, vakt stor opsigt.

Billederne viser angiveligt flere civile, der ligger døde i byens gader efter at være blevet henrettet af russiske styrker.

Rusland har afvist at stå bag drab på nogen civile i Butja.