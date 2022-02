Ukraine og Rusland skal forhandle ved den belarusiske-ukrainske grænse. Det er meldingen fra den ukrainske præsidents kontor ifølge Reuters.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at de to parter mødes uden betingelser.

Det er endnu uvist, hvem ukrainerne og russerne sender til at sidde ved forhandlingsbordet.

Forhandlingerne skal angiveligt finde sted ved Pripyat floden.

Det skulle være den belarusiske diktator Lukashenko, der har sørget for at få mødet i stand, skriver The Kyiv Independent.

Der er kommet flere modstridende meldinger om forhandlingerne i løbet af dagen. Først anmodede Rusland angiveligt om forhandlinger, som Ukraine afslog, fordi det skulle foregå i den belarusisk jord. Belarus er Ruslands nærmeste allierede, og derfor afviste den ukrainske præsident Zelenskiy først anmodningen.