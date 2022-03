Ukraine overrækker liste med forslag i fredsforhandlinger

Ukraine har under fredsforhandlingerne i Istanbul overrakt Rusland en liste med ti punkter til en fremtidig aftale mellem de to lande

Under fredsforhandlingerne i Istanbul, som både Rusland og Ukraine er positive omkring, har Ukraine overrakt Rusland en liste med ti punkter til en fremtidig aftale.

Det skriver det russiske medie Meduza.

Et af punkterne er, at Ukraine bliver en neutral stat og afstår fra at udvikle atomvåben - til gengæld for internationale juridiske garantier.

Drøftelser mellem Rusland og Ukraine tirsdag i Tyrkiet var ifølge Ruslands chefforhandler, Vladimir Medinskij, konstruktive.

- Snakke med den ukrainske side er afsluttet. De har været konstruktive, siger han.

Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, åbner her forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland. Foto: Murat Cetin Muhurdar/Ritzau Scanpix

Positive omkring forhandlinger

Russerne lover desuden at reducere militær aktivitet ved Kiev 'radikalt'.

Det siger Aleksandr Fomin, som er russisk vicepremierminister.

Også Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at han ser 'positive' signaler i samtalerne med Rusland.



Dog ønsker ukrainerne ikke at reducere forsvarsindsatsen, understreger han.



- De signaler, vi hører fra forhandlingerne, er positive. Men de overdøver ikke lyden af eksplosioner eller russiske granater, siger han i en videotale sent tirsdag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Chefforhandleren tilføjer ifølge nyhedsbureauet dpa, at Rusland er klar til at tage militære og politiske skridt for at 'deeskalere konflikten'.