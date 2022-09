Ukraine: Rusland angriber rute for FN's atominspektører

Russiske styrker beskyder den rute, som atominspektører fra FN skal benytte for at nå frem til det belejrede atomkraftværk Zaporizjzja i Ukraine.

Det oplyser den ukrainske leder i regionen, Oleksandr Starukh.

Atominspektørerne fra IAEA meldes torsdag morgen på vej til det omstridte atomkraftværk. Det ligger i et område, som russiske styrker kontrollerer. De to parter i krigen beskylder hinanden for at beskyde atomanlægget.

Det har udløst frygt for en atomkatastrofe. IAEA skal bevidne, hvad der sker.

- Russerne sender granater mod den på forhånd aftale rute for IAEA's mission fra (byen red.) Zaporizjzja til atomkraftværket Zaporizjzja, skriver Starukh på det sociale medie Telegram.

Lederen for FN's atomenergiagentur Rafael Grossi (th) i den ukrainske by Zaporizjzja. Torsdag er han og et hold af atominspektører fra IAEA taget videre for at inspicere et atomkraftværk af samme navn, der flere gang er blevet ramt undre krigen mellem Ukraine og Rusland. Han bekræfter, at der er militær aktivitet i området, hvor de forsøger at nå frem. Foto: Genya Savilov/Ritzau Scanpix

Han føjer til, at FN's inspektører derfor ikke kan bevæge sig videre.

Ukraine oplyste lidt tidligere, at Rusland har bombet Enerhodar. Byen ligger nær ved atomkraftværket, skriver AFP.

Samtidig bekræfter IAEA-chef Rafael Grossi, at der har været 'øget militær aktivitet' i området ved Enerhodar.

Men han holder fast i sin plan om at besøge værket og dets personale.

- Vi stopper ikke, siger han.

Et hold bestående af 14 inspektører fra IAEA ankom onsdag til byen Zaporizjzja i det østlige Ukraine.

De skal undersøge skader og se om teknikken og sikkerheden fortsat er i orden på atomkraftværket. Det ligger en længere køretur fra byen. Det har flere gange været under beskydning som følge af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Kraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.

Siden da har IAEA advaret om en mulig atomkatastrofe ved kraftværket. Blandt andet fordi både Ukraine og Rusland har beskyldt hinanden for at affyre missiler mod mål i nærheden af det.

Ukrainsk personale arbejder fortsat på kraftværket. Det sker under opsyn af russiske soldater.