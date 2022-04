Ukraine: Rusland mobiliserer styrker i Moldova

Hver dag samler Ekstra Bladet de vigtigste nyheder fra krigen i Ukraine til dig. Her er 2. april

Det ukrainske forsvar hævder at Rusland er igang med at mobilisere styrker i den østlige region Transnistrien i Moldova

Rusland er ifølge det ukrainske forsvar i gang med at mobilisere styrker i udbryderregionen Transnistrien i det østlige Moldova.

Det skriver VG.no.

På Facebook skriver generalstaben for de ukrainske styrker, at målet med mobiliseringen af styrker kan være en provokation - eller forberedelse af et eventuelt angreb mod Ukraine vestfra.

Transnistrien ligger i grænselandet mellem Moldova og Ukraine.

Det er uvist præcist hvor mange styrker, der befinder sig i Transnistrien, men i følge VG ligget tallet omkring 1500 mand.