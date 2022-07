Ukraine: - Rusland øger angreb mod civile

Generalsekretæren for Ukraines sikkerhedsråd anklager Rusland for bevidst at øge angrebene mod civile mål

Byen Vinnytsia i det centale Ukraine blev 14 juni ramt af et missilangreb, der tog liver af 23 civile. Heriblandt tre børn.

Vinnytsia ligger flere hundrede kilometer fra frontlinjen i det sydøstlige Ukraine, og ifølge ukrainske embedsmænd er angrebene på civile en del af en ny strategi fra Ruslands side.

Selvom Ukraine har ankalget Rusland for bevidst at dræbe civile under hele konflikten, så mener ukrainerne, at man fra russisk side har øget antallene af angreb, der direkte er rettet mod civile mål.

Angrebet mod Vinnytsia tog livet af en lille pige, der var på tur med sin mor i denne klapvogn. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi har en fjende, som bryder alle krigens love, så vi kan ikke forvente nogen bedre opførsel, siger Oleksiy Danilov, der er generalsekretær for Ukraines sikkerhedsråd til The Guardian.

Skræmmende udvikling

- Vi har et system til at overvåge og spore alle luftangreb og andre angreb i vores land, og vi har for nylig bemærket en tendens til at ødelægge flere og flere civile mål. De (Rusland red.) har besluttet sig for at terrorisere den civile befolkning. Det er ikke mine følelser, men hvad vores overvågning viser, siger Danilov ifølge The Guardian.

Angrebet mod Vinnytsia er det seneste i en lang række angreb.

For første gang i lang tid blev hovedstaden Kiev ramt af et missilangreb 26. juni. En enkel mand mistede livet i angrebet, der fandt sted umiddelbart før G7-topmødet i Tyskland, hvor krigen i Ukraine var øverst på dagsordenen.

Vinnytsia efter angrebet 14 juli. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Danilov kommer flere af angrebene op til store topmøder eller vigtige officielle besøg i Ukraine. Angrebet i Vinnytsia fandt sted samme dag, som europæiske ministre mødtes til topmøde i Haag.

I Byen Chasiv Yar i det østlige Ukraine blev et lejighedskompleks bombet af russerne 9. juli. Her mistede 48 mennesker livet.

Også i byerne Serhiivka og Krementjuk har der været missilangreb på civile mål inden for den seneste måned.

Rusland har erkendt angrebet mod Vinnytsia. Man hævder fra russisk side, at målet for angrebet var et møde mellem ukrainske embedsmænd og våbenhandlere.