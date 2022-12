Ukraine: Russisk kamikazedrone overfløj atomkraftværk

Ukraines atomenergiagentur siger mandag, at en russisk 'kamikazedrone' er fløjet over et ukrainsk atomkraftværk i den sydlige del af landet.

Overflyvningen skal være sket natten til mandag.

- Der er tale om en fuldstændig uacceptabel krænkelse af de nukleare sikkerhedsregler og af sikkerhedsreglerne for stråling, skriver Ukraines Energoatom på det sociale medie Telegram.

Ukraine siger, at det var en iransk Shahed-drone, som bliver brugt til luftangrebene mod Ukraine, der overfløj atomkraftværket.